پایان یک دوره از طرح پایش اشتغال کشور
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پایان مرحله اول طرح پایش اشتغال کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مسعود بیگی» ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طرح پایش اشتغال کشور، ابتکاری از سوی معاونت توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با هدف نظارت مستمر بر تسهیلات اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری منابع مالی، صحت‌سنجی اشتغال ایجادشده و پیشگیری از انحراف و اتلاف منابع در برنامه‌های اشتغال‌زایی در سامانه‌ی ملی رصد اشتغال اجرا می‌شود. 

وی ادامه داد: در این طرح، اطلاعات اشتغال از طریق فرآیندهای چندلایه و هوشمند به‌صورت برخط به‌روزرسانی شده و نتایج حاصل از آن مبنای سیاست‌گذاری‌های اشتغال در سال‌های بعد قرار می‌گیرد. 

بیگی نظارت میدانی را از ارکان مهم پایش اشتغال کشور دانست و افزود: داده‌های دقیق و به‌روز در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی نقش کلیدی دارند. 

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال گفت: نتایج این پایش در سال ۱۴۰۳ شامل نظارت چندمرحله‌ای (از سطح ملی به محوریت معاونت توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال تا استانی و شهرستانی) بر طرح‌های اشتغال‌زایی بوده که صحت اجرای تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه را بررسی کرده است. 

وی اضافه کرد: بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده در طرح پایش ۱۴۰۳، تعداد ۴۸۰۰۴ طرح نظارت شده که از این میان، بر اساس نظارت میدانی، تعداد ۳۲۶۶۸ طرح تأیید شده‌اند و درصد صحت نظارت میدانی ۷۴٪ است. 

بیگی افزود: در این طرح، در ۳۱ استان کشور، ۱۲۰ شرکت مشاوره و خدمات کارآفرینی در نظارت بر طرح‌های خوداشتغالی همکار این فرآیند بودند. 

به گفته‌ی بیگی، به‌روزرسانی سریع اطلاعات، ارزیابی سیاست‌های اشتغال، صحت‌سنجی اطلاعات دستگاه‌ها و تعیین بهترین عملکرد دستگاهی از جمله اهداف مدنظر در این دوره‌ی پایش بوده است. 

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه اختیار جابه‌جایی سهمیه‌ی منابع دستگاهی به استناد تبصره‌ی (۱) جزء (الف) ماده‌ی (۶) بر عهده‌ی وزارت کار است و با توجه به تبصره‌ی ۱۵ قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳، داده‌های جمع‌آوری‌شده و اعتبارسنجی آن‌ها در تخصیص و توزیع بهینه‌ی منابع در سال آتی و سیاست‌گذاری جهت توسعه‌ی اشتغال پایدار مؤثر خواهد بود. 

بیگی با بیان اینکه مبنای این نظارت‌های هدفمند، شیوه‌نامه‌نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زا است، تأکید کرد: با اصلاح روندهای موجود و رفع چالش‌های نظارتی که حاصل تجربیات همکاران ستادی و استانی در طول این فرآیند بوده، در مرحله دوم با ابلاغ شیوه‌نامه‌ی جدید، به سمت هدفمند شدن و افزایش اثربخشی نظارت‌ها پیش خواهیم رفت. 

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال، هدف نظارت‌ها را حل مسئله و توسعه اشتغال‌زایی در کشور عنوان کرد. 

وی خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی متخصص و بخش دولتی صاحب تجربه با قاطعیت انجام می‌شود و در این مسیر، با شفافیت کامل به تمامی موارد و مصادیق انحراف، تخلف و مغایرت رسیدگی می‌شود.

