مصدومیت پنج آتشنشان در حریق یک انبار پر از فندک
پنج آتش نشان در جریان آتشسوزی انبار یک واحد تولیدی در قائم شهر بابل، دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان آتشسوزی که شب گذشته در انبار یک واحد تولیدی که محل نگهداری اسپری گاز فدک در محور جادهای بابل به قائم شهر در استان مازندران اتفاق افتاد، ماموران آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که در جریان آن پنج آتش نشانان دچار مصدومیت و بعد از اطفای حریق به بیمارستان منتقل شدند.
گفته میشود در نتیجه این آتش سوزی چندین هزار فندک در این سوله بزرگ، انفجارهای متعددی را ایجاد کرده بودند که اطفای حریق را برای آتش نشانان مشکل کرده بود.