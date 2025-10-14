خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت پنج آتش‌نشان در حریق یک انبار پر از فندک

مصدومیت پنج آتش‌نشان در حریق یک انبار پر از فندک
کد خبر : 1699782
لینک کوتاه کپی شد.

پنج آتش نشان در جریان آتش‌سوزی انبار یک واحد تولیدی در قائم شهر بابل، دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان آتش‌سوزی که شب گذشته در انبار یک واحد تولیدی که محل نگهداری اسپری گاز فدک در محور جاده‌ای بابل به قائم شهر در استان مازندران اتفاق افتاد، ماموران آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که در جریان آن پنج آتش نشانان دچار مصدومیت و بعد از اطفای حریق به بیمارستان منتقل شدند. 

گفته می‌شود در نتیجه این آتش سوزی چندین هزار فندک در این سوله بزرگ، انفجارهای متعددی را ایجاد کرده بودند که اطفای حریق را برای آتش نشانان مشکل کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ