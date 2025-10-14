برگزاری هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری در جمهوری چک
نشست هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری در کشور چک برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، نشست هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، در جمهوری چک با حضور اعضای این تشکل و روسای هیات مدیره این فدراسیون کارگری جهانی برگزار شد.
این نشست با یادآوری بحرانهای نوین در جامعه بین المللی کارگران و همچنین بررسی بحرانهای کارگران در اقصی نقاط جهان از جمله موضوعات مربوط به جنگ و نا امنی آغاز به کار کرد.
در پایان این مراسم، نسبت به نسل کشی صهیونیستها در فلسطین اعلام انزجار شد و به کشتهشدگان ادای احترام کردند.