به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، نشست هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، در جمهوری چک با حضور اعضای این تشکل و روسای هیات مدیره این فدراسیون کارگری جهانی برگزار شد.

این نشست با یادآوری بحران‌های نوین در جامعه بین المللی کارگران و همچنین بررسی بحران‌های کارگران در اقصی نقاط جهان از جمله موضوعات مربوط به جنگ و نا امنی آغاز به کار کرد.

در پایان این مراسم، نسبت به نسل کشی‌ صهیونیست‌ها در فلسطین اعلام انزجار شد و به کشته‌شدگان ادای احترام کردند.

انتهای پیام/