خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در جمهوری چک

برگزاری هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در جمهوری چک
کد خبر : 1699305
لینک کوتاه کپی شد.

نشست هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در کشور چک برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، نشست هشتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، در جمهوری چک با حضور اعضای این تشکل و روسای هیات مدیره این فدراسیون کارگری جهانی برگزار شد.

این نشست با یادآوری بحران‌های نوین در جامعه بین المللی کارگران و همچنین بررسی بحران‌های کارگران در اقصی نقاط جهان از جمله موضوعات مربوط به جنگ و نا امنی آغاز به کار کرد.

در پایان این مراسم، نسبت به نسل کشی‌ صهیونیست‌ها در فلسطین اعلام انزجار شد و به کشته‌شدگان ادای احترام کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ