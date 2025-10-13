جزئیات وام مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ضمن تأکید بر نقش کلیدی روستاها در توسعه، از تخصیص تسهیلات قرضالحسنه تا ۵۰ میلیون تومان برای مستمریبگیران صندوق خبر داد.
به گزارش ایلنا، حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق، در روز ملی روستا و عشایر ضمن تأکید بر نقش کلیدی روستاها در توسعه کشور، از تخصیص تسهیلات قرضالحسنه تا ۵۰ میلیون تومان برای مستمریبگیران این صندوق خبر داد و گفت: در مرحله نخست، این تسهیلات به ۲۰ هزار نفر از مستمریبگیران پرداخت خواهد شد و ثبتنام آن از طریق کارگزاریهای صندوق آغاز شده است. این وامها بدون مراجعه بانکی و با فرایند ساده، حداکثر ظرف دو هفته به حساب متقاضیان واریز میشود.
وی با بیان اینکه توسعه ملی بدون توسعه روستاها امکانپذیر نیست افزود: امروز بیش از ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در ۶۲ هزار و ۲۸۵ روستا و آبادی زندگی میکنند که حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را شامل میشود. میانگین جمعیت هر روستا ۳۳۵ نفر است و ۶.۴ میلیون خانوار در روستاها سکونت دارند. اگر جمعیت روستایی کشور را با سایر کشورها مقایسه کنیم، ایران از این حیث در جایگاه ۵۲ جهان قرار دارد که نشاندهنده ظرفیت بالای انسانی در این بخش است.
قادرمرزی با اشاره به نقش مهم روستاها در امنیت ملی گفت: در هر نقطهای از کشور که حضور جمعیت روستایی در مرزها حفظ شده، ضریب امنیت به شکل چشمگیری افزایش یافته است. خالی شدن روستاها از سکنه در مناطق مرزی همواره با تهدیدات امنیتی همراه بوده است، ازاینرو توسعه روستایی پیششرط توسعه ملی و امنیت پایدار کشور است.
وی با بیان اینکه صندوق از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: بر اساس قانون، دولت ۷۰ درصد حق بیمه اعضای صندوق را به عنوان یارانه پرداخت میکند که معادل سالانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر فرد است. تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو این صندوق شدهاند و ۲۲۶ هزار حکم مستمری فعال صادر شده است.
مدیرعامل صندوق با تأکید بر شفافیت مالی و سلامت اداری صندوق گفت: تمامی داراییهای صندوق به صورت برخط در سامانه بورس و وبسایت رسمی صندوق قابل مشاهده است و بیش از ۷۵ درصد داراییها در بورس سرمایهگذاری شدهاند. طی دو سال گذشته، با وجود نوسانات بازار، داراییهای صندوق بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است. برنامه ما تمرکز بر سهام بنیادی و پربازده است تا سرمایه اعضا در برابر تورم حفظ شود.
قادرمرزی افزود: در یک سال گذشته، تعداد سهام صندوق از ۱۲۳ سهم به ۷۸ سهم کاهش یافته تا ساختار اقتصادی صندوق چابکتر و کارآمدتر شود. هدف ما مدیریت داراییهای صندوق در ۵۰ سهم ارزنده و استراتژیک است تا بیشترین بازدهی برای ذینفعان حاصل شود.
وی در ادامه با اشاره به پوشش بیمهای رایگان زنان روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر گفت: در اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون بیش از ۳۷۵ هزار زن روستایی به صورت رایگان بیمه شدهاند. همچنین بر اساس تفاهمنامه با سازمان بهزیستی، بیش از ۷۲ هزار زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی از بیمه رایگان بهرهمند شدهاند. علاوه بر این، ۵۵ هزار سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز از مزایای صندوق استفاده میکنند.
مدیرعامل صندوق با اشاره به وضعیت مطالبات از دولت گفت: در طول ۲۰ سال گذشته، بخش عمدهای از یارانههای بیمهای به صندوق پرداخت نشده بود. میزان مطالبات صندوق از دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۱۵ هزار میلیارد تومان آن در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است. پیشبینی میشود با تخصیص منابع در بودجه، این مطالبات طی دو سال آینده به صفر برسد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع یارانههای بیمهای افزود: عضویت در صندوق اختیاری است اما متأسفانه توزیع یارانههای بیمهای در میان استانها عادلانه نبوده است و بر همین اساس از مسئولان استانی میخواهیم با اطلاعرسانی و جذب مردم، در راستای گسترش بیمه اجتماعی در مناطق کمبرخوردار گام بردارند.
قادرمرزی در بخش دیگری از سخنانش از امکان احتساب سنوات خدمت سربازی در سوابق بیمهای خبر داد و گفت: از خردادماه سال جاری، مردان بیمهشده میتوانند خدمت سربازی خود را به سنوات بیمهای اضافه کنند. همچنین خدمات درمانی صندوق از طریق سازمان بیمه سلامت ارائه میشود و بیمهشدگان میتوانند با استفاده از کد ملی در این سامانه ثبتنام و از خدمات درمانی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه برخط و برنامه کاربردی «بیمه روستا» اظهار کرد: تمامی خدمات صندوق اکنون به صورت غیرحضوری قابل دسترس است چرا که هدف ما، تسهیل دسترسی روستاییان و عشایر به خدمات بیمهای با استفاده از فناوریهای نوین است.
مدیرعامل صندوق در پایان با اشاره به همکاریهای بینبخشی گفت: بر اساس تفاهمنامههای جدید با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فعالان این حوزه نیز میتوانند از یارانه ۷۰ درصدی بیمه برخوردار شوند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شبکهای متشکل از ۱۵۵۵ کارگزاری در سراسر کشور، چابکترین نهاد خدماترسان دولت در حوزه بیمه اجتماعی است. هدف ما ایجاد امنیت معیشتی پایدار، عدالت اجتماعی و امید به آینده در جامعه روستایی و عشایری کشور است.