ظهر امروز، یک کارگر گچ‌کار حین انجام فعالیت ساختمانی در بیمارستان بعثت همدان، به دلایل نامعلومی به داخل کانال کولر سقوط کرد و دچار آسیب‌دیدگی شد.

تیم‌های امدادی با توجه به شرایط دشوار محل حادثه، عملیات نجات را آغاز کرده و پس از تلاش فراوان، فرد مصدوم را از داخل کانال خارج کردند.

کارگر مصدوم پس از رهاسازی، جهت دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد.

