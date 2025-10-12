خبرگزاری کار ایران
مصدومیت سخت یک کارگر؛

گچ‌کار همدانی به داخل کانال کولر بیمارستان سقوط کرد!

یک کارگر گچ‌کار ساختمان حین انجام کار در بیمارستان بعثت همدان دچار حادثه مصدومیت شد.

به گزارش ایلنا؛ ، ظهر امروز، یک کارگر گچ‌کار حین انجام فعالیت ساختمانی در بیمارستان بعثت همدان، به دلایل نامعلومی به داخل کانال کولر سقوط کرد و دچار آسیب‌دیدگی شد. 

تیم‌های امدادی با توجه به شرایط دشوار محل حادثه، عملیات نجات را آغاز کرده و پس از تلاش فراوان، فرد مصدوم را از داخل کانال خارج کردند. 

کارگر مصدوم پس از رهاسازی، جهت دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد.

 

