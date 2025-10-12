خبرگزاری کار ایران
اعتراض بازنشستگان فولاد: خواستار بازگشت صندوق فولاد هستیم

کد خبر : 1698979
صبح امروز جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد و معدن اصفهان در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات‌شان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۲۰ مهرماه، بازنشستگان فولاد و معدن اصفهان در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان کانون بازنشستگی تجمع کردند. 

معترضین با انتقاد از انتقال صندوق فولاد به زیرمجموعه صندوق کشوری خواستار بازگشت صندوق فولاد به جایگاه واقعی خود شدند و گفتند؛ مشکلات صندوق بازنشستگان معدن و فولاد با خروج از ذیل وزارت صمت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده و اکنون با انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشوری باز این مشکلات هم حل نخواهد شد. 

به گفته آن‌ها، اصلاح همسان‌سازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق و ارائه درمان رایگان همانند گذشته، مهم‌ترین خواسته‌هاست و دولت باید آن‌ها را بر آورده کند.

 

