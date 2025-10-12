جزئیات اصلاح بخشنامه یک درصد حق مسکن مستمریبگیران
سازمان تأمین اجتماعی، در راستای اصلاح بند (۲۲) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامهها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به نحوه کسر مبلغ یک درصد کمکهزینه مسکن مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، طبق این بخشنامه؛ با توجه به مصوبه شماره هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، ماده «۲» ضابطه اصلاحی نحوه اداره مبالغ کسر شده از کمکهزینه مسکن مستمریبگیران اصلاح و مقرر شد، برای مستمریبگیران مستمری آنان از تاریخ یک فروردین ۱۳۸۱، برقرار شده است، مبلغ یک درصد کمک هزینه مسکن مستمریبگیران به عنوان حق عضویت در کانونهای بازنشستگی، در چارچوب زیر کسر میشود.
در ادامه بخشنامه آماده است که؛ کسر مبلغ یک درصد کمکهزینه مسکن مستمریبگیرانی که مستمری آنان تا پیش از ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ برقرار شده است، در صورت اعلام مخالفت کتبی هریک از آنان به شعبه مربوطه، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، متوقف میشود. عدم اعلام مخالفت در بازه زمانی مذکور، به منزله اعلام موافقت با کسر یک درصد کمکهزینه مسکن خواهد بود، اما مانع اعلام انصراف و مخالفت بعدی نمیباشد. همچنین در خصوص افرادی که مستمری آنان از ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به بعد برقرار شده یا خواهد شد، کسر مبلغ یک درصد کمکهزینه مسکن، منوط به اخذ رضایت کتبی هریک از متقاضیان توسط شعب است.
در صورتیکه پس از اعلام کتبی رضایت اولیه، هریک از مستمریبگیران اشاره شده، مراتب انصراف خود را به صورت کتبی به شعب مربوطه اعلام کنند، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به قطع کسر آن از اولین مستمری پرداختی پس از تاریخ انصراف، اقدام نمایند.
در بخش دیگری از بخشنامه مذکور اشاره شده است که، آندسته مستمریبگیرانی که از عضویت در کانونها انصراف دادهاند، برای عضویت مجدد، باید نسبت به ارائه تقاضای کتبی و رضایتنامه مذکور اقدام و پس از آن شعب مکلفند از تاریخ دریافت تقاضای مجدد، نسبت به کسر یک درصد کمکهزینه مسکن از اولین مستمری پرداختی، اقدام کنند.