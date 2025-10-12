یک منبع کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: یک کارگر ساختمانی به نام «نبرد عبدی» اهل روستای» ژنین« از توابع مریوان که حدود یک ماه پیش پیش حین سنگ کاری از ارتفاع ساختمانی در میدانی در مریوان سقوط کرده بود، روز گذشته بعد از گذشت حدود یک ماه بیهوشی در بیمارستان بوعلی مریوان جان باخت.

طبق اظهارت وی، غالب حوادث این چنینی بر اثر رعایت نشدن استانداردهای ایمنی ساختمان به ویژه در طبقات بالا رخ می‌دهد.

