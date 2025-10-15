در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
حداقل دستمزد روزانه پول نیم کیلو گوشت هم نیست
یک فعال کارگری گفت: سیاستهای حمایتی دولت در مقابلِ افزایش بیسابقهی قیمتها هیچ است. یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی نمیتواند سبد غذاییِ خالیِ خانوارهای کارگری را پُر کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به گرانیِ بیسابقهی بسیاری از مواد غذایی گفت: از کارگران به عنوان مهمترین عامل تولید و ستونهای اقتصاد کشور نام میبرند اما همین کارگران امروز توان خریدِ یک کیلو گوشت را هم ندارند! گوشت، کیلویی یک میلیون تومان است و حداقل دستمزد روزانه حدود ۳۵۰هزار تومان و کارگر با پول ۳ تا ۴ روز کار خود فقط میتواند یک کیلو گوشت بخرد. یعنی حداقل دستمزد روزانه پول نیم کیلو گوشت هم نیست!
این فعال کارگری گفت: سرکوب مزدی طی سالها سبب شده کارگران از بسیاری از نیازهای اساسیِ خود بزنند. کالاها و خدماتِ بسیاری از سبد معیشتی کارگران در طی سالها حذف شده و حالا متاسفانه از سبدِ غذاییِ کارگران، موادِ غذاییِ حیاتی و مورد نیاز بدن بیرون رفته است.
همایونی گفت: ضمن اینکه باید بگویم که برای تأمین همین سبد معیشتِ حداقلی نیز، کارگر مجبور است دو شیفت در روز کار کند چراکه حداقل حقوق حتی با احتسابِ پرداختِ تمام مزایای مزدی باز هم کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
این فعال کارگری هشدار داد: تغذیه ناقص مساوی است با بیماریهای بیشتر؛ وقتی کارگر برای آنکه دخل و خرج را به تعادل برساند، از سهم مواد اصلیِ غذایی مثل پروتئین میزند، باید در انتظار عواقب آن باشیم. آیا در کشوری با این همه منابع، کارگر باید برای تأمین پروتئین، شرمنده خانواده خود باشد؟ چرا کارگران با دو شیفت کار نمیتوانند حداقل نیازهای زندگی را تأمین کنند؟
وی با انتقاد از سیاستهای حمایتی دولت گفت: تا جایی که ما دیدیم این سیاستهای حمایتی در مقابلِ افزایش بیسابقهی قیمتها هیچ است. یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی نمیتواند سبد غذاییِ خالیِ خانوارهای کارگری را پُر کند. در حالیکه در هنگام مذاکرات مزدی، گروه دولتی دائم روی این حمایتها تاکید میکند و بیتوجه به رقم حداقلیِ سبد معیشت، دستمزد کارگران را تعیین میکند.
همایونی گفت: آیا وقت آن نرسیده که مسئولان به جای وعده، به سفرههای واقعی مردم نگاه کنند؟ امروز درگیرِ شکافِ عمیقِ طبقاتی هستیم. جامعهی ما به دو گروه ثروتمند و فقیر تبدیل شده و حتی طبقهی متوسط اقتصادی هم در حال تنزلِ جایگاهی است، به طوریکه که حتی کارگر متخصص هم امروز با مشکلات معیشتی بسیار مواجه است.