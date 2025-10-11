به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگان کشوری استان کرمان اظهار کرد: «در این دوره تلاش داریم با حضور میدانی در همه استان‌ها، گفت‌وگوی مستقیم با کانون‌های بازنشستگی داشته باشیم تا برای جبران کاستی‌های گذشته ها که مربوط به حداقل دو دهه است، در نشست‌های حضوری و آنلاین همفکری و برنامه‌ریزی شود.»

وی با اشاره به تفاوت ساختاری دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد گفت: «مسائلی که امروز در دو صندوق وجود دارد ریشه در مشکلات انباشته چند دهه گذشته دارد؛ از جمله در حوزه اموال، مستغلات و فعالیت‌های اقتصادی که باید در مسیر مولدسازی قرار گیرد تا صندوق بهره مندی بهتری از درآمد آن داشته باشد.»

ازوجی افزود: «در کشور ما طی سال‌های گذشته به رغم اینکه آموزش گسترش یافته، اما توانمندسازی اقتصادی مردم، کمتر مورد توجه بوده است و این امر به دلیل ورودی با تاخیر به حوزه درآمدی، در نهایت به تضعیف صندوق‌های بازنشستگی و نظام بیمه‌ای منجر شده است. اگر بخواهیم نسل‌های آینده ما احساس امنیت کنند، باید کارکرد صندوق‌ها را تقویت کنیم.»

وی با بیان اینکه «بخشی از مشکل صندوق‌ها ناشی از ورود دیرهنگام جوانان به بازار کار و خروج زودهنگام شاغلان از آن است»، گفت: «این چرخه معیوب سبب نازک شدن هرم جمعیتی و تضعیف منابع پرداخت صندوق‌ها شده است.»

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه تأکید کرد: «نگاه غالب در اقتصاد کشور به‌جای توجه به تولید و سرمایه‌گذاری مولد، به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند سکه، زمین و مسکن رفته است. این نوع نگاه اقتصاد ملی را از مسیر تولید و مشارکت عمومی دور کرده است.»

ازوجی خاطرنشان کرد: «مشکلات صندوق‌ها با رعایت اصول و چارچوب اولیه علمی و کارشناسی قابل حل است. کسی که سال‌ها در عرصه آموزش کشور خدمت کرده، در معرض آسیب های معیشتی خود در دوران بازنشستگی است. به‌هم‌خوردن قیمت‌های نسبی در اقتصاد، انگیزه فعالیت و عدالت معیشتی را از بین می‌برد.»

وی همچنین درباره ناترازی صندوق‌ها گفت: «برای بازگرداندن کارکرد اصلی صندوق‌ها باید ارتباط مؤثری میان صندوق های توسعه ای و صندوق بازنشستگی کشوری برقرار شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازدهی واقعی و پایدار هدایت گردد.»

ازوجی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان، افزود: «هرچند بدهی صندوق به بیمه ملت رقم بالایی است، اما از این هفته پرداخت‌ها را آغاز کرده‌ایم. تأکید داریم ۷۰ درصد منابع پرداختی مستقیماً صرف فاکتورهای بازنشستگان شود تا اثر آن برای آن‌ها محسوس باشد.»

وی درباره مشکلات بیمه دانا نیز گفت: «پرداخت بدهی‌ها به بیمارستان‌های خصوصی آغاز شده و تلاش می‌کنیم تا چندماه آینده با همکاری دولت محترم و نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی، بخش عمده مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان برطرف شود.»

ازوجی با اشاره به ضرورت ساماندهی شرکت‌های اقتصادی صندوق در چارچوب مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: «همواره شرکت‌ها در سه دسته سودده، قابل احیا و زیان‌ده تقسیم می شوند. شرکت‌های سودده باید تقویت شوند، شرکت‌های قابل احیا، بازسازی شوند و شرکت‌های زیان‌ده تعیین تکلیف شوند.»

وی درباره طرح‌های رفاهی بازنشستگان نیز اظهار کرد: «خانه‌های امید باید به مأمن نشاط و آرامش بازنشستگان تبدیل شود. دهکده سلامت، ورزش، آموزش سبک زندگی و برنامه‌های تفریحی در این مراکز تقویت خواهند شد تا حس کیفیت زندگی در بازنشستگان افزایش یابد.»

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار و چابک‌سازی صندوق‌ها گفت: «اگر استان‌ها و صندوق‌های مختلف بتوانند خدمات را تلفیق و هم‌افزا کنند، بهره‌وری و کارآمدی افزایش می‌یابد. در نهایت هدف ما این است که بازنشستگان، احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و تصمیم‌ها برای بهبود واقعی زندگی آنان گرفته می‌شود.»

ازوجی در پایان تأکید کرد: «حل مسائل بازنشستگان نیازمند هماهنگی کامل میان دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور است. با همدلی و مشارکت می‌توان این مسیر را تقویت و آینده‌ای مطمئن‌تر برای بازنشستگان کشور رقم زد.»

در این نشست، روسای کانون ها و بازنشستگان استان کرمان در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و مشکلات بازنشستگان کشوری پرداختند. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشکلات بیمه تکمیلی درمان، پرداختی های بیمه ملت، عدم قرارداد با مراکز درمانی مورد رجوع بازنشستگان و تعداد اندک مراکز خدمات رسانی، لزوم احیای سفرهای بازنشستگان و یارانه سفر، اجرای صحیح قانون متناسب سازی، لزوم پرداخت معوقات سال های گذشته، برنامه ریزی برای اشتغال فرزندان و طرح های رفاهی قابل دسترس و متناسب با نیاز معیشتی و زندگی بازنشستگان از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

