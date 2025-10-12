به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان فروشگاه رفاه چه وضعیتی دارند؛ اخباری از تعدیل این نیروها به گوش می‌‎رسد، آیا این اخبار صحت دارد؟ به گفته منابع خبری، مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت حقوق کارکنان و عدم واریز حق بیمه از اردیبهشت‌ماه سال جاری، سبب شده برخی از نیروها کار را ترک کنند.

آن‌ها می‌گویند: با توجه به اینکه محل فعالیت برخی از فروشگاه‌ها استیجاری بوده، به‌ دلیل‌ عدم پرداخت اجاره‌بها، مالکین اقدام به توقیف فروشگاه‌ها کردند. به همین دلیل، فعالیت فروشگاه‌ها متوقف و این فروشگاه‌ها نیز ناگزیر به تعدیل پرسنل خود شده‌اند.

این منابع خبری همچنین با اشاره به مشکلات نیروها برای گرفتنِ بیمه بیکاری گفتند: کارکنان این فروشگاه مستأصل شده‌اند؛ معوقات مزدی دارند و بیمه برای آن‌ها رد نشده است، این کارگران حقوق مرداد و شهریور را نگرفته‌اند و از پیش از آن نیز معوقات مزدی دارند و در این وضعیت حتی نمی‌توانند برای گرفتنِ بیمه بیکاری اقدام کنند؛ سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری خودداری می‌کند.

به گفته‌ی آن‌ها، این مسئله همچنین موجب بروز مشکل برای برخی از کارکنان در شرف بازنشستگی شده است، به‌گونه‌ای که به دلیل‌ عدم پرداخت بیمه در چند ماه اخیر، بازنشستگی آن‌ها به تأخیر افتاده است. این کارکنان با وجود اینکه موعد بازنشستگی آن‌ها رسیده، مجبورند همچنان کار کنند و بابتِ این کار حقوقی دریافت نمی‌کنند.

آن‌ها می‌گویند: قصورِ هم‌زمانِ کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی فشار بسیاری بر کارکنان وارد کرده و متأسفانه حقوق قانونی آنان رعایت نمی‌شود.

