به گزارش ایلنا به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در منطقه «رایاورام» از منطقه «کوناسیما»، حدود ۲۱۴ کیلومتری شمال شرقی آماراواتی، مرکز آندرا پرادش در جنوب هند رخ داد.

پلیس اعلام کرد این حادثه زمانی رخ داد که کارگران مشغول ساخت ترقه در این واحد بودند.

به گفته پلیس، تحقیقات اولیه نشان داد که آتش سوزی در واحد انبار مواد منفجره آغاز شده است که ظاهراً به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها بوده است.

انتهای پیام/