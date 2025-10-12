کارگران ابنیه فنی راه آهن: حقوق تامین کننده معاش نیست/ از مزایای مناسبتی و عرفی محرومیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه آهن گفتند: کارگرانی که تحت مسئولیت برخی شرکتهای پیمانکاری در واحد نگهداری خطوط ریلی همانند نواحی جنوب، شمال، شرق وغرب مشغول کارند، همچنان محروم از دریافت مزایای عرفی ومناسبتی‌اند و این مشکل هنوز حل نشده است.

یکی از کارگران با بیان اینکه مطالبه چندین‌ساله کارگران ابنیه فنی راه آهن، دریافت مطالبات عرفی و مناسبتی است، افزود: این مطالبات مربوط به مزایای اعیاد مختلف و ایامی همانند روز حمل و نقل، کارگر و …. می‌شود که همه کارفرمایان بایستی برای بالا بردن انگیزه کار در کارگران، این مزایای عرفی و انگیزشی را که از سال‌ها پیش در شرکت‌های تابعه راه‌آهن معمول بوده، در موعد مقرر واریز کنند اما متاسفانه این پرداختی ها از چندین سال پیش متوقف شده و غالب کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند.

این کارگر با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها نگرانی ما تامین نشدن معاش‌مان است، در ادامه افزود: متاسفانه افزایش دستمزدها در ابتدای سال، تاثیری در بهبود معیشت کارگران نداشته چراکه خیلی بیشتر از حداقل دریافتی‌ها، هزینه‌های زندگی بالا رفته است.

وی گفت: شرایط زندگی برای ما کارگران که در شرایط سخت در حال فعالیت هستیم، بسیار دشوار است. امیدواریم مسئولان راه‌آهن کاری برایمان انجام دهند.

