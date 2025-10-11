خبرگزاری کار ایران
جزئیات جدید از معافیت فرزندان بازنشستگان از خدمت سربازی

بر اساس آخرین ضوابط اعلام شده ستاد کل نیروهای مسلح، فرزندان ایثارگران و بازنشستگان می‌توانند با بهره‌گیری از امتیازات والدین خود از خدمت دوره ضرورت معاف شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، گفت: بر اساس آخرین ضوابط اعلام شده ستاد کل نیروهای مسلح، فرزندان ایثارگران و بازنشستگان می‌توانند با بهره‌گیری از امتیازات والدین خود از خدمت دوره ضرورت معاف شوند. 

وی  در رابطه با معیارهای اصلی معافیت گفت:  هر ۳۰ ماه حضور در جبهه، معافیت یک فرزند؛ هر ۲۴ ماه اسارت، معافیت یک فرزند و هر ۲۵درصد جانبازی، معافیت یک فرزند است.

رهبر در ادامه افزود: در صورتی که بازنشسته و یا ایثارگر دارای چند نوع سابقه باشد، امکان تلفیق امتیازات برای معافیت چند فرزند وجود دارد. برای مثال، ایثارگری با ۶۰ ماه حضور در جبهه، ۵۰ ماه اسارت و ۶۰درصد جانبازی می‌تواند ۶ فرزند خود را از خدمت معاف کند. 

وی گفت:  کسانی که در گذشته از امتیازات معافیت برای برخی فرزندان استفاده کرده‌اند، در صورت داشتن سوابق مازاد، می‌توانند برای فرزندان دیگر نیز درخواست معافیت دهند؛ به شرط آنکه باقی‌مانده هر امتیاز به‌تنهایی به حد نصاب برسد. 

رهبر بیان کرد: طبق این  قانون جدید،  در خانواده‌هایی که هر دو والد ایثارگر هستند، اگر امتیاز هرکدام به‌ تنهایی کافی نباشد، امکان تجمیع امتیازات برای معافیت یک فرزند وجود دارد.

