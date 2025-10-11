مجروح شدن دامدار کرمانی بر اثر حمله خرس

به گزارش ایلنا، یک دامدار حدود ۵۰ساله اهل روستای «دیمند» از توابع بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت واقع در استان کرمان، عصر روز گذشته (جمعه ۱۸ مهر ماه) حین چرای دام در منطقه جنگلی دیمند بر اثر حمله یک قلاده خرس، زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

از قرار معلوم؛ این دامدار از عشایر منطقه جنگلی دیمند از توابع بخش ساردوئیه بوده که بر اثر حمله یک قلاده خرس از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و مصدومیت شد.

گفته می‌شود؛ این دامدار، از سوی امدادگران اورژانس برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

