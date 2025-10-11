خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجروح شدن دامدار کرمانی بر اثر حمله خرس

مجروح شدن دامدار کرمانی بر اثر حمله خرس
کد خبر : 1698277
لینک کوتاه کپی شد.

دامدار «دیمندی» حین کار بر اثر حمله یک قلاده خرس دچار مصدومیت شد و به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش ایلنا، یک دامدار حدود ۵۰ساله اهل روستای «دیمند» از توابع بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت واقع در استان کرمان، عصر روز گذشته (جمعه ۱۸ مهر ماه) حین چرای دام در منطقه جنگلی دیمند بر اثر حمله یک قلاده خرس، زخمی و به بیمارستان منتقل شد. 

از قرار معلوم؛ این دامدار از عشایر منطقه جنگلی دیمند از توابع بخش ساردوئیه بوده که بر اثر حمله یک قلاده خرس از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و مصدومیت شد. 

گفته می‌شود؛ این دامدار، از سوی امدادگران اورژانس برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ