رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
اصلاحاتی در بیمه و صندوقهای بازنشستگی در راه است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس با هدف بهبود شرایط کارگران و تقویت نظام تامین اجتماعی مجموعهای از اصلاحات را دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست مشترک تشکلهای کارگری و بازنشستگان مازندران تصریح کرد: این اصلاحات شامل افزایش دستمزدها، گسترش پوشش بیمههای اجتماعی و نظارت بر شرایط کاری کارگران غیررسمی با هدف حمایت از آنهاست.
وی اذعان داشت: درسالهای اخیر توجه ویژهای به معیشت، امنیت شغلی وکرامت انسانی کارگران داشتهایم که این مهم در سایه همکاری مجلس و دولت و همراهی تشکلها به دست آمده است.
وی با اشاره به افزایش ملموس و قابل قبول دستمزدها در سال جاری، به بحث اصلاحات در نظام تامین اجتماعی و حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان پرداخت و گفت: در آیندهای نزدیک توافقهای تازهای با انجمنهای کارگران ساختمان و رانندگان صورت خواهد گرفت که نتیجه آن بهبود وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد خواهد بود.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس خاطر نشان ساخت: اگر نتوانیم به وضعیت معاش کارگران سامانی دهیم تحقق عدالت اجتماعی میسر نخواهد شد.
بابایی کارنامی درباره برنامههای کمیسیون اجتماعی راجع به حمایت از اقشار کارگری و بازنشستگان گفت؛ این برنامهها بیشتر شامل اصلاحات درحوزههای صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی است و تلاش داریم شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان را بهبود دهیم.