کارگر شهرداری کوت عبدالله: حین کار حادثه دیدم اما هزینه درمان را ندادند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «احترامی» یکی از کارگران شهرداری کوت عبدالله، در تماس با «ایلنا» از مصدومیت خود حین انجام کار خبر داد و گفت: هفتم مهرماه حین انجام کار، درِ سمتِ راننده باز شد و از روی خاور افتادم و پای راستم آسیب دید. بلافاصله به بیمارستان رفتم و تحت درمان اولیه قرار گرفتم. تصویربرداری و معاینه تخصصی انجام شد. تشخیص اولیه‌ی پزشک این بود که شکستگی در پا وجود ندارد، اما همان زمان گفتند که چون پا ورم کرده باید چند روز دیگر عکس بگیرم.

این کارگر شهرداری گفت: پای من بعد از سه روز آب آورد و تحت مداوا قرار گرفتم و به توصیه پزشک برای آنکه از آسیب نرسیدن به نخاع مطمئن شوم، ام آر آی گرفتم.

او گفت: نتایج آزمایش را به پزشک نشان دادم و برای درمان قرار شد فعلا ۱۰ جلسه فیزیوتراپی انجام دهم که اگر بهبودی حاصل نشود، قرار است پایم را عمل کنند.

کارگر شهرداری کوت‌عبدالله در ادامه با اشاره به‌ عدم حمایت کارفرما گفت: هزینه‌ی فیزیوتراپی جلسه‌ای ۲۵۰ هزار تومان است؛ در حالیکه حقوق شهریور ماه کارگران هنوز پرداخت نشده و با این وضعیت باید خرج دوا و درمانم را هم از جیب خود بدهم.

او گفت: کارگری که پول ندارد چه باید بکند؟ راهی جز قرض کردن برایم نمانده. از اقوام پول قرض می‌کنم تا خرج دوا و درمانِ آسیب حین کار را بدهم! آیا انصاف است؟ کجای قانون این را نوشته که کارگر حین انجام کار آسیب ببیند و بعد او را به حال خود رها کنند تا خرج درمانش را از جیب خود پرداخت کند؟

این کارگر ادامه داد: در این مدت، کارفرما سراغی از من نگرفت و نپرسید که برای رفتن به پزشک چقدر هزینه کرده‌ام. تا این لحظه هیچ مساعدتی برایم در نظر نگرفتند. حتی یکبار هم نگفتند هزینه درمان را می‌دهیم و بعد از حقوقت کم می‌کنیم. فقط یکبار کارفرما زنگ زد و گفت می‌خواهم بیایم ملاقات که من بیمارستان بودم و بعد هم نیامد!

کارگر شهرداری کوت عبدالله گفت: من از روی خاور حین انجام کار افتادم و آسیب دیدم. به من می‌گویند برایت گزارش حادثه نوشتیم اما گزارش حادثه به چه دردِ من می‌خورد وقتی هیچ کمکی به من نمی‌کنند و من را به حال خود رها کرده‌اند و حتی حقوق شهریور ماه را هم به ما نداده‌اند؟

انتهای پیام/