کارگران خدمات شهری ایلام: کار بدون حقوق «بیگاری» است
کارگران خدمات شهری ایلام از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

جمعی از کارگران خدمات شهری ایلام شامل پاکبان‌ها و کارگران فضای سبز در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط مزد و حقوق خود انتقاد کردند. 

این کارگران می‌گویند: بسیاری از ما سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داریم؛ ما پیمانکاری هستیم و مراجعات‌مان به شهرداری برای دریافت حقوق و مزایای مزدی تا امروز بی‌نتیجه مانده است. 

این نیروهای شرکتی با بیان اینکه در شرایط فعلی، حتی با دریافت به موقع حقوق هم نمی‌شود زندگی کرد؛ گفتند: کار سخت بدون حقوق به موقع همان بیگاری است؛ ما از مسئولان استانی و کشوری می‌خواهیم به مسئله ورود کنند؛ در شرایط دشواری هستیم، اجاره خانه‌هایمان عقب افتاده و سفره‌هایمان خالی است.

 

 

