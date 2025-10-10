کارگران خدمات شهری ایلام: کار بدون حقوق «بیگاری» است

جمعی از کارگران خدمات شهری ایلام شامل پاکبان‌ها و کارگران فضای سبز در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط مزد و حقوق خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: بسیاری از ما سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داریم؛ ما پیمانکاری هستیم و مراجعات‌مان به شهرداری برای دریافت حقوق و مزایای مزدی تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

این نیروهای شرکتی با بیان اینکه در شرایط فعلی، حتی با دریافت به موقع حقوق هم نمی‌شود زندگی کرد؛ گفتند: کار سخت بدون حقوق به موقع همان بیگاری است؛ ما از مسئولان استانی و کشوری می‌خواهیم به مسئله ورود کنند؛ در شرایط دشواری هستیم، اجاره خانه‌هایمان عقب افتاده و سفره‌هایمان خالی است.

