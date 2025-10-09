پرداخت تعهدات تامین اجتماعی به مراکز درمانی از هفته آینده

با ابلاغ این مصوبه و پس از ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و تبدیل آن به نقدینگی که مستلزم طی فرآیند چندمرحله‌ای است؛ پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.

همچنین پیرو اطلاعیه مورخ 12 شهریور این سازمان؛ فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقی‌مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از طریق بانک‌های عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز می‌گردد.

گقتنی است مرحله اول پرداخت‌ها در روز دوازدهم شهریور و برای کلیه بازنشستگان با مجموع دریافتی حقوق و مزایای تا بیست میلیون تومان و همچنین کلیه از کارافتادگان انجام شد و در مرحله دوم برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه پرداخت صورت گرفت.

در پایان یادآور می شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است

