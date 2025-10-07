رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای خبر داد؛
جزئیات راهاندازی یک مرکز مهارتهای پیشرفته در خراسان جنوبی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از راهاندازی مرکز مهارتهای پیشرفته در خراسان جنوبی تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، استاندار خراسانجنوبی در نشست با معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از راه اندازی مرکز مهارتهای پیشرفته تا پایان سال در این استان خبر داد و بر ضرورت توسعه کارگاهها و افزایش رشتههای آموزشی متناسب با ظرفیتها و زیستبوم منطقه، تأکید کرد.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای در ابتدای این نشست با اشاره به رویکرد جدی تقاضامحوری و مشارکتجویی در توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر، گفت: ایجاد و پایداری اشتغال در گرو توسعه منطقهای و همآفرینی در عرصه مهارتآموزی، است.
غلامحسین محمدی با بیان اینکه تداوم آموزشهای مهارتی با اتکاء بر منابع دولتی با شکست مواجه خواهد شد، بر مشارکت بنگاههای اقتصادی در امر آموزش و تربیت نیروی ماهر بر اساس زیستبوم منطقه، تأکید کرد.
استاندار خراسان جنوب راهاندازی مرکز مهارتهای پیشرفته را از نیازهای اصلی استان برشمرد و افزود: با راهندازی این مرکز، شرایط برای ارائه رشتههای نوین آموزشی فراهم میشود.
به گفته وی با راهاندازی مرکز مهارتهای پیشرفته تا پایان سال، امکان ارائه رشتههای هوش مصنوعی، اقتصاد رقومی، اینترنت اشیاء، خانه هوشمند و… در فنی و حرفهای استان فراهم میشود.
هاشمی با بیان اینکه کارگاههای آموزش فنیوحرفهای استان با توجه به استقبال متقاضیان، نگاه ویژهتری را میطلبد، افزود: تکمیل و به روزرسانی تجهیزات کارگاههای آموزشی موجود در راستای پاسخ به نیاز متقاضیان، از مطالبات استان است.
وی با اشاره به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز کارگاه تعمیر خودروهای دیزل، خواستار همراهی این سازمان برای تسریع در روند تحقق این مهم، شد.
در این نشست، طرفین پیرامون نیازسنجی بازار کار فعلی و آتی منطقه، توسعه زیرساختهای آموزش فنیوحرفهای با بهرهگیری از ظرفیت بنگاههای اقتصادی و منابع مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز منابع ملی به بحث و تبادلنظر پرداختند.