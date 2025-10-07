خبرگزاری کار ایران
ماهنامه جدید اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد +لینک دریافت
شماره شهریورماه نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد.

به گزارش ایلنا، شماره یکصد و هفتاد و دوم ماهنامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد.

در این شماره، مطالبی از فعالان تشکل‌های بازنشستگان و کارگران و همچنین مدیرعامل و مشاور سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است.

حسن صادقی (رئیس  اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، علی حیدری (مشاور مدیرعامل و عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در این شماره از نشریه، مطالبی در قالب مصاحبه، سخنرانی و یادداشت دارند.

