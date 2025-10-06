خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل کار هرمزگان؛

۲۶ درصد حوادث کار هرمزگان در بخش ساختمان رخ می دهد

۲۶ درصد حوادث کار هرمزگان در بخش ساختمان رخ می دهد
کد خبر : 1696449
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: ۲۶ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنعت ساختمان است و بیشترین درصد فوتی‌ها نیز در این حوزه رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا، کیومرث برخورداری در این خصوص اظهار کرد: ۲۶ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنعت ساختمان است و بیشترین درصد فوتی‌ها نیز در این حوزه رخ می‌دهد. 

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۴۲۱ بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار صورت گرفته است. 

برخورداری گفت: این بازرسی‌ها دوره‌ای و طبق برنامه نظارت بر حقوق کارگران و ایمنی و بازرسی‌های موردی و مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، اتباع و حوادث ناشی از کار بوده است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: دو هزار و ۹۸۶ ابلاغیه رفع نقص نیز برای کارفرمایان کارگاه‌ها صادر و ابلاغ شده است. 

کیومرث برخورداری افزود: در این مدت ۹ هزار و ۴۶۹ نفرساعت آموزش عمومی و تخصصی ایمنی در حوزه حفاظت فنی و کار به کارگران، کارفرمایان و مسئولان ایمنی کارگاه‌ها ارائه شده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی