مدیر کل کار هرمزگان؛
۲۶ درصد حوادث کار هرمزگان در بخش ساختمان رخ می دهد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: ۲۶ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنعت ساختمان است و بیشترین درصد فوتیها نیز در این حوزه رخ میدهد.
وی افزود: در این مدت سه هزار و ۴۲۱ بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار صورت گرفته است.
برخورداری گفت: این بازرسیها دورهای و طبق برنامه نظارت بر حقوق کارگران و ایمنی و بازرسیهای موردی و مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، اتباع و حوادث ناشی از کار بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: دو هزار و ۹۸۶ ابلاغیه رفع نقص نیز برای کارفرمایان کارگاهها صادر و ابلاغ شده است.
کیومرث برخورداری افزود: در این مدت ۹ هزار و ۴۶۹ نفرساعت آموزش عمومی و تخصصی ایمنی در حوزه حفاظت فنی و کار به کارگران، کارفرمایان و مسئولان ایمنی کارگاهها ارائه شده است