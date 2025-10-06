به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه کارگری انگلیسی SWP، این پایگاه خبری وابسته به حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا خبر داد که این حزب پس از سرکوب اعتراض اتحادیه‌های کارگری و مدنی انگلستان، از زبان چهره‌هایش رفتار حزب حاکم را محکوم کرده است.

گروه‌های کارگری و احزاب رادیکال حامی فلسطین در انگلستان با برنامه‌های وزیر کشور حزب کارگر، برای سرکوب آنچه «اعتراضات مکرر» نامیده شده، به مخالفت برخواستند؛ به ویژه اینکه وزیر کشور می‌خواهد علیه این اعتراضات قانون تصویب کند.

وزیر کشور اعلام کرده است: حزب کارگر می‌خواهد به افسران ارشد پلیس اختیارات بیشتری برای اعمال محدودیت بر اعتراضات بدهد.

آن‌ها می‌توانند مکان اعتراضات را تغییر داده یا زمان اعتراضات را تغییر دهند و سازمان‌دهندگان در صورت نادیده گرفتن محدودیت‌ها با جریمه‌های ۲۵۰۰ پوندی یا حبس روبرو کنند.

وزیر کشور گفته که پلیس می‌تواند «تأثیر تجمع» را که باعث می‌شود احساس «ناامنی و ارعاب» ایجاد شود مدنظر قرار داده و به تصمیم خود بنابر مصلحت عمل کند.

حزب کارگر، رسانه‌های جریان اصلی و حامیان اسرائیل در حال ترویج این دروغ هستند که جنبش همبستگی با فلسطین یهودستیز است.

سازمان کارگری توقف جنگ (STW) دولت کارگر را به دلیل «تلاش برای استفاده از سلاح» علیه تجمعات محکوم کرده است. همچنین فعالان کارگری این سازمان‌ها تاکید کرده‌اند که برخورد با تجمعات حمایت از فلسطین، آغاز راهی برای برخورد با سایر تجمعات اقتصادی و سیاسی دیگر در انگلستان است.

لیندسی جرمن، هماهنگ‌کننده STW، می‌گوید: «آیا این منطقی است که یک وزیر کشور برای اعتراضات تعداد دفعات تعیین کرده و شرایط اعتراض و زمان و مکان و همه چیز را از قبل معلوم و به پلیس چراغ سبز برای سرکوب تجمع بدهد؟»

گفتنی است پس از حمله برخی گروه‌های بنیادگرای سلفی به کنیسه یهودیان در منچستر، دولت انگلستان تدابیر امنیتی شدیدی علیه هر نوع تجمعات و اعتراضات در این کشور درنظر گرفته است.

