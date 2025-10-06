در یادداشت رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای تشریح شد:
«فقر مهارتی» بازار کار را فلج کرده است
غلامحسین محمدی در یادداشتی به نتایج فقدان نیروی کار ماهر در بازار کار کشور اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، با اشاره به چالشهای اصلی کسبوکارها در ایران، سه عامل کلیدی «نوسانات قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه و فقدان نیروی کار ماهر» را برشمرده و در یادداشتی، به تبیین این سه میپردازد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
فقر مهارتی به یک بحران عمیق تبدیل شده که فراتر از مشکلات اقتصادی، بازار کار را فلج کرده است.
ناهماهنگی آموزش و بازار کار
دو مشکل اصلی در نظام مهارتی کشور وجود دارد: کمبود مهارت در نیروی کار و عدم تطابق جغرافیایی مهارتها با نیازهای بازار. در برخی مناطق، نیروی کار ماهر وجود دارد، اما بازار کار مناسب، برای آن شکل نگرفته یا دسترسی به این نیروها محدود است.
آمارهای تکاندهنده از وضعیت مهارت
تنها ۴۵ درصد آموزشهای مهارتی با نیازهای بازار کار، همخوانی دارند. کارایی آموزشهای مهارتی، فقط ۴۲ درصد است، یعنی کمتر از نیمی از آموزشها به اشتغال منجر میشود. این آمارها نشاندهنده شکاف عمیق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است.
آموزشهای تئوری، مانع اصلی اشتغال
در اینجا نظام آموزشی نیز مسئله دارد. بسیاری از مردم، سالها آموزشهای غیرکاربردی دیدهاند که هیچ فایدهای برای زندگی و کار آنها ندارد». آموزشهای تئوری، بدون ارتباط با صنعت و بازار کار، منجر به انباشت دانش بدون مهارت، شده است. در مقابل، مدلهای موفق جهانی مانند: آموزش دوگانه (ترکیب کلاس و تجربه عملی) میتوانند این شکاف را پر کنند.
بازار کار هم مقصر است: دستمزدهای غیرمنصفانه
بازار کار نیز در کشور مشکلات خاص خود را دارد. دستمزدهای غیرمنصفانه، باعث شده که بسیاری از نیروهای ماهر به مشاغل غیرمرتبط یا حتی مهاجرت روی بیاورند. این موضوع، انگیزه مهارتآموزی را کاهش داده و چرخه آموزش-اشتغال را مختل کرده است.
راهکارها: از سامانههای یکپارچه تا اقتصاد دیجیتال
اتصال سامانههای اطلاعاتی: برنامه هفتم توسعه بر ایجاد سامانههای یکپارچه برای اتصال کارجو، کارفرما و نهادهای آموزشی تأکید دارد.
توسعه آموزشهای دیجیتال: تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شده است.
طرح کارافن: این طرح با هدف هدایت ۵۰ هزار نفر در زنجیره آموزش، تولید، برندینگ و فروش، خلأ کارآفرینی را پر میکند.
تغییر نقش سازمان آموزش فنیوحرفهای: تبدیل این سازمان از تصدیگر به تنظیمگر، برای بهبود هماهنگی بین آموزش و بازار کار.
مهارت، حلقه مفقوده توسعه ایران
بحران اشتغال در ایران، نهتنها ریشه در مشکلات اقتصادی، بلکه در ناکارآمدی نظام آموزشی، بیتوجهی بازار کار به مهارت و ضعف سیاستگذاری کلان دارد. تا زمانیکه آموزشها با نیازهای بازار، هماهنگ نشوند، دستمزدها منصفانه نباشند و کیفیت اشتغال در اولویت قرار نگیرد، ایران با وجود نیروی انسانی فراوان، همچنان درگیر بحران مهارتی خواهد بود.