دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با ایلنا:

معوقات فروردین بازنشستگان را بپردازید!

محمدحسن موسیوند خواستار پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان و توضیح تامین اجتماعی در رابطه با این تاخیر شد.

«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: بازنشستگان هفت ماه است که انتظار می‌کشند؛ چرا بازهم معوقات واریز نمی‌شود؟ اعلام کرده بودند بعد از پرداخت حقوق شهریور معوقات را می‌پردازند، بعد گفتند ۱۲ مهر، بعد به ۱۵ مهر موکول کردند اما هنوز خبری از واریز نیست!

این فعال صنفی ادامه داد: تامین اجتماعی باید توضیح بدهد که چرا پرداخت دور سوم معوقات تا این اندازه عقب افتاده؛ در مهر، دلار چند بود و الان چند است؟ مطالبات بازنشستگان تا چه اندازه بی‌ارزش شده است؟

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد تاکید کرد: این برخورد تامین اجتماعی با بازنشستگان ناعادلانه است؛ تامین اجتماعی چرا مطالبات خود را از دولت نمی‌گیرد؟ چرا حقوق قانونی بازنشستگان را رعایت نمی‌کنند؟!

به گفته موسیوند، در شرایطی که بازنشستگان کارگری مشکلات معیشتی بسیار دارند، هر نوع تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، موجب تشدید شرایط می‌شود و زندگی بازنشستگان را با بحران مواجه می‌سازد. 

 

 

