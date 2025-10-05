به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان و اهواز، صبح امروز یکشنبه (۱۳ مهر ماه) در اعتراض به موضوع انتقال صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری و عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، تجمع کردند.

این تجمع اعتراضی بیشتر حول موضوع غیر قانونی بودن ادغام صندوق فولاد در صندوق کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل متناسب‌سازی وعدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.

در پارچه نوشت‌های این بازنشستگان قید شده بود: «انتقال صندوق فولاد فقط پاک کردن صورت مسئله است نه حل مشکل» و «انتقال صندوق فولاد هیچ افق روشنی برای احقاق حقوق بازنشستگان فولاد ندارد».

