تعطیلی کارخانه پویا نخ ادامه دارد/ نگرانی کارگران بیکار با پنج ماه حقوق معوق
منابع کارگری در کارخانه پویا نخ ایلام در تماس با ایلنا از ادامه روند تعطیلی این واحد تولیدی وبیکاری ۱۷۰ کارگر آن با ۵ ماه حقوق معوقه خبر دادند.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه پویا نخ ایلام در تشریح مشکلات حقوق و دستمزد خود و همکارانش به ایلنا گفت: در حالی ۵ ماه مزد پرداخت نشده داریم و حق بیمه کارگران هر چند ماه یکبار ناقص پرداخت میشود که کارفرما از حدود ۴۰ روز پیش فعالیت کارخانه را به بهانه کمبود منابع مالی متوقف کرده و کارگران بیکار شده و اجازه ورود به محل کار خودرا ندارند.
این کارگر شاغل در کارخانه پویا نخ در ادامه گفت: نه حقوق به موقع میگیریم و نه کارفرما ما را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی میکند.
به گفته وی، مدیران کارخانه پاسخگو نیستند و کارگران در انتظار تصمیم مسئولان هستند. او افزود: طی یک الی دو ماه گذشته، بارها از مسئولان دولتی در استان ایلام از جمله استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدهایم اما انگار مسئولان صدایمان را نمیشنوند و هیچ واکنشی به خواستههایمان نشان نمیدهند.
کارگران در خاتمه تصریح کردند: از استمرار تعطیلی کارخانه نگرانیم اما در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، وضعیت کارخانه نامشخص و بیکاری ما برای مدتی نامعلوم حتمی است.