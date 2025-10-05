تعطیلی کارخانه پویا نخ ادامه دارد/ نگرانی کارگران بیکار با پنج ماه حقوق معوق

یکی از کارگران شاغل در کارخانه پویا نخ ایلام در تشریح مشکلات حقوق و دستمزد خود و همکارانش به ایلنا گفت: در حالی ۵ ماه مزد پرداخت نشده داریم و حق بیمه کارگران هر چند ماه یکبار ناقص پرداخت می‌شود که کارفرما از حدود ۴۰ روز پیش فعالیت کارخانه را به بهانه کمبود منابع مالی متوقف کرده و کارگران بیکار شده و اجازه ورود به محل کار خودرا ندارند.

این کارگر شاغل در کارخانه پویا نخ در ادامه گفت: نه حقوق به موقع می‌گیریم و نه کارفرما ما را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌کند.

به گفته وی، مدیران کارخانه پاسخگو نیستند و کارگران در انتظار تصمیم مسئولان هستند. او افزود: طی یک الی دو ماه گذشته، بارها از مسئولان دولتی در استان ایلام از جمله استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌ایم اما انگار مسئولان صدایمان را نمی‌شنوند و هیچ واکنشی به خواسته‌هایمان نشان نمی‌دهند.

کارگران در خاتمه تصریح کردند: از استمرار تعطیلی کارخانه نگرانیم اما در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، وضعیت کارخانه نامشخص و بیکاری ما برای مدتی نامعلوم حتمی است.

