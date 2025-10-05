زمان واریز وام بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد/ در انتظار واریز معوقات
امروز چهارمین مرحله تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی به تعداد ۲۰ هزار فقره به حساب بازنشستگان واجد شرایط سازمان تامین اجتماعی واریز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سیزدهم مهر) وام ضروری به حساب گروهی از بازنشستگان کارگری واریز میشود.
ظاهراً قرار است چهارمین مرحله تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی به تعداد ۲۰ هزار فقره به حساب بازنشستگان واجد شرایط سازمان تامین اجتماعی واریز شود.
علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تهران، در این رابطه گفت: در این مرحله ۴۰ هزار بازنشسته که پیشتر ثبت نام کرده بودند واجد شرایط شناخته شدند، سهشنبه هفته قبل وام ضروری به حساب ۲۰ هزار نفر از آنها واریز شد و امروز هم قرار است برای ۲۰ هزار بازنشسته دیگر وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی واریز شود.
او در ارتباط با دور بعدی ثبت نام وام ضروری گفت: در این رابطه اطلاعرسانی خواهد شد.
مسئله بعدی، پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان غیرحداقلبگیر با مستمری بیش از بیست میلیون تومان است که قرار بود بعد از واریز حقوق شهریور پرداخت شود اما ظاهراً هنوز پرداخت نشده.
عیوضی در این رابطه گفت: بازنشستگان همچنان در انتظار واریز معوقات فروردین هستند و طبق قولهایی که دادهاند قرار است این واریزی در چند روز آینده انجام شود.