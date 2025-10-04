به گزارش ایلنا، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی اعلام کرد: در بررسی مقایسه‌ای به عمل آمده نتایج اعلامی از سوی سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بعد شاخص‌های عمومی رتبه اول و در بعد شاخص‌های اختصاصی و ماموریت محور رتبه پنجم را در سطح ستاد وزارتخانه‌های کشور کسب کرد.

سجاد سنگسری، اظهار کرد: همه‌ساله عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری بالغ بر ۱۱۰۰ ارزیاب در قالب شاخص‌های نظام اداره و حکمرانی (عمومی) و شاخص‌های ماموریت محور (اختصاصی) ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

وی افزود: در این جشنواره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

سنگسری تصریح کرد: ستاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز مربوط به شاخص‌های نظام اداری و حکمرانی و ماموریت محور ۱۶۶۸.۰۲ امتیاز کسب کرد که با حدود ۱۰.۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته به استناد مصوبه شورای عالی اداری در سطح خوب قرار گرفت و دررتبه‌بندی مجموع امتیازات در میان ستاد سایر وزارتخانه‌های کشور حائز رتبه دوم شد.

وی ادامه داد: همچنین در رتبه‌بندی تجمیعی اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با کسب ۱۴۶۱.۳۶ امتیاز از مجموع ۲۰۰۰ با رشد ۹.۱۱ درصدی در رتبه ششم در میان تمامی وزارتخانه‌های کشور قرار گرفت.

سنگسری با اشاره به عملکرد سایر مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول درفرآیند ارزیابی عملکرد ۱۴۰۳ نیز حائز رتبه‌های برتر به شرح ذیل شدند:

۱- کسب رتبه اول در گروه سلامت و رفاه اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور به دلیل رشد ۷.۹ درصدی عملکرد در مقایسه با سال قبل، پوشش ۱۰۰ درصدی بانوان سرپرست خانوار روستایی در بیمه اجتماعی، پوشش بیش از ۸۵ درصدی غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، مشارکت در تامین حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی برای جامعه تحت پوشش و افزایش ۳۲ درصدی جذب مشارکت خیرین نسبت به سال گذشته در بین دستگاه‌های گروه سلامت و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت.

۲- کسب رتبه دوم در گروه علمی، فرهنگی و آموزش توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۳- کسب رتبه اول مرکز بازرسی ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی در سنجه‌های مرتبط با گروه ارزیابی عملکرد در بین کلیه وزارتخانه ها.

۴- کسب رتبه برتر و تحقق عملکرد حداکثری در شاخص‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارتقاء سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد، کیفیت و سرعت صدور مجوز ها، شفافیت عمومی، به کارگیری و جذب عادلانه، ارتقاء نظام آماری و توسعه داده‌های مکانی، استقرار چرخه ارتقاء بهره وری، مشارکت الکترونیکی و میزان ارائه خدمات هوشمند و… در بین کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور.

۵- کسب رتبه برتر توسط تعداد زیادی از ادارات کل اجرایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه در استانها.

وی افزود: در اختتامیه بیستمین جشنواره شهید رجایی در سالن اجلاس سران در بخش «برگزیدگان جوایز روایت نصر» به پاس مجاهدت و ایثارگری دو تن از همکاران سازمان بهزیستی کشور که در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران ایستادگی کردند، موفق به دریافت تندیس و لوح افتخار از ریاست جمهور شدند.

سنگسری خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ تا تیرماه سال ۱۴۰۴، مرکز روابط عمومی و امور بین الملل این وزارتخانه پس ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای کامل قوانین و مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ویژه در حوزه پاسخگویی به مردم از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

