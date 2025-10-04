به گزارش ایلنا، روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: پیرو طرح مطالب نادرست و غیرمستند در فضای مجازی در خصوص فرآیند انتصاب مدیرعامل جدید هواپیمایی چابهار، این شرکت ضمن استقبال از ارتقاء شفافیت طی اطلاعیه‌ای به شبهات مطرح‌شده پاسخ داد. در این اطلاعیه آمده است: تصمیم به تغییر در مدیریت شرکت هواپیمایی چابهار متناسب با سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر صیانت از اموال بازنشستگان و افزایش بازدهی شرکت‌ها و درپی ارزیابی عملکرد، بررسی درآمد و هزینه‌ها، سیاست‌های مدیریتی، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل هواپیمایی چابهار، شیوه بهره‌گیری از هواپیماهای مالکیتی و اجاره هواپیمایی بخش خصوصی و صرفه و صلاح این شرکت صورت پذیرفت.

براین اساس تغییر مدیریت شرکت مذکور از اواخر سال ۱۴۰۳ در دستور کار کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی هما و صندوق بازنشستگی کشوری متشکل از صاحبنظران صنعت هوانوردی و حاکمیت شرکتی قرار گرفت و این کمیته ۹ نفر از مدیران با سابقه تخصصی مرتبط را که توانسته بودند شرایط اولیه را احراز نمایند مصاحبه و ارزیابی نموده و خلبان محمد ابراهیمی‌نیک طی یک فرآیند علمی و تخصصی بالاترین امتیاز را در این کمیته اخذ نمود.

همچنین ۵ اقدام تحولی مثبت در دوران کوتاه مدیریت جدید هواپیمایی چابهار در راستای اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی و ارتقاء بازدهی دارایی‌ها صورت پذیرفته است:

۱. کاهش فروش چارتری و افزایش فروش سیستمی بلیط

۲. توقف واگذاری غیرضروری پروژه‌ها به بخش خصوصی و واگذاری به شرکت‌های داخلی صندوق بازنشستگان

۳. توقف اجاره هواپیمای بخش خصوصی و به کارگیری ناوگان مالکیتی شرکت

۴. پیگیری مطالبات وصول نشده هواپیمایی چابهار از بخش خصوصی

۵. پیگیری انجام حسابرسی ویژه از قراردادهای پیشین شرکت

انتهای پیام/