خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب مدیرعامل هواپیمایی چابهار / «چابهار» ملزم به واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های صندوق کشوری شد

انتصاب مدیرعامل هواپیمایی چابهار / «چابهار» ملزم به واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های صندوق کشوری شد
کد خبر : 1695237
لینک کوتاه کپی شد.

توقف واگذاری غیرضروری پروژه‌ها به بخش خصوصی و واگذاری به شرکت‌های داخلی صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار شرکت هواپیمایی چابهار (از مجموعه‌های تابعه این صندوق) قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: پیرو طرح مطالب نادرست و غیرمستند در فضای مجازی در خصوص فرآیند انتصاب مدیرعامل جدید هواپیمایی چابهار، این شرکت ضمن استقبال از ارتقاء شفافیت طی اطلاعیه‌ای به شبهات مطرح‌شده پاسخ داد. در این اطلاعیه آمده است: تصمیم به تغییر در مدیریت شرکت هواپیمایی چابهار متناسب با سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر صیانت از اموال بازنشستگان و افزایش بازدهی شرکت‌ها و درپی ارزیابی عملکرد، بررسی درآمد و هزینه‌ها، سیاست‌های مدیریتی، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل هواپیمایی چابهار، شیوه بهره‌گیری از هواپیماهای مالکیتی و اجاره هواپیمایی بخش خصوصی و صرفه و صلاح این شرکت صورت پذیرفت. 

براین اساس تغییر مدیریت شرکت مذکور از اواخر سال ۱۴۰۳ در دستور کار کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی هما و صندوق بازنشستگی کشوری متشکل از صاحبنظران صنعت هوانوردی و حاکمیت شرکتی قرار گرفت و این کمیته ۹ نفر از مدیران با سابقه تخصصی مرتبط را که توانسته بودند شرایط اولیه را احراز نمایند مصاحبه و ارزیابی نموده و خلبان محمد ابراهیمی‌نیک طی یک فرآیند علمی و تخصصی بالاترین امتیاز را در این کمیته اخذ نمود. 

همچنین ۵ اقدام تحولی مثبت در دوران کوتاه مدیریت جدید هواپیمایی چابهار در راستای اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی و ارتقاء بازدهی دارایی‌ها صورت پذیرفته است: 

۱. کاهش فروش چارتری و افزایش فروش سیستمی بلیط

۲. توقف واگذاری غیرضروری پروژه‌ها به بخش خصوصی و واگذاری به شرکت‌های داخلی صندوق بازنشستگان

۳. توقف اجاره هواپیمای بخش خصوصی و به کارگیری ناوگان مالکیتی شرکت

۴. پیگیری مطالبات وصول نشده هواپیمایی چابهار از بخش خصوصی

۵. پیگیری انجام حسابرسی ویژه از قراردادهای پیشین شرکت

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی