مرگ یک کارگر جوان ساختمانی در سقز

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز سه‌شنبه ۸ مهرماه، یک کارگر ساختمانی جوان به نام سیدجواد بهرامی حین کار در یک ساختمان نیمه‌کاره در فاز دوم فرهنگیان سقز، به داخل کانال ۸ متری آسانسور سقوط کرد و جان باخت. این کارگر ۲۴ساله بود.

این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت مقررات ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد در کارگاه‌های ساختمانی را یادآور می‌شود.

گفتنی است، بیش از نیمی از حوادث کار در ایران مربوط به کارگران ساختمانی است.

