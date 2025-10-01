مرگ یک کارگر جوان ساختمانی در سقز
یک کارگر ساختمانی جوان به نام سیدجواد بهرامی حین کار در یک ساختمان نیمهکاره در فاز دوم فرهنگیان، به داخل کانال ۸ متری آسانسور سقوط کرد و جان باخت. این کارگر ۲۴ساله بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز سهشنبه ۸ مهرماه، یک کارگر ساختمانی جوان به نام سیدجواد بهرامی حین کار در یک ساختمان نیمهکاره در فاز دوم فرهنگیان سقز، به داخل کانال ۸ متری آسانسور سقوط کرد و جان باخت. این کارگر ۲۴ساله بود.
این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت مقررات ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد در کارگاههای ساختمانی را یادآور میشود.
گفتنی است، بیش از نیمی از حوادث کار در ایران مربوط به کارگران ساختمانی است.