در نشست هماندیشی با موسسات مردمنهاد حوزه بهزیستی مطرح شد؛
میدری: صندوقهای بازنشستگی میتوانند به پروژههای اجتماعی ورود کنند
نشست هماندیشی موسسات مردمنهاد حوزه بهزیستی با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست هماندیشی موسسات مردمنهاد حوزه بهزیستی با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
«احمد میدری» در این نشست تأکید کرد که به جای استقلال مطلق، همبستگی و وابستگی متقابل بین دولت و مؤسسات خیریه کلید حل مسائل اجتماعی و افزایش تأثیرگذاری فعالیتهای مردمنهاد است.
وی از ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای، طرحهای اشتغال و مشارکت بخش خصوصی به عنوان فرصتهایی برای ارتقای کارکرد این نهادها یاد کرد و خواستار ارائه پیشنهادات اجرایی مکتوب از سوی فعالان اجتماعی شد.
توجه به مشارکت مؤسسات مردمی در سیاستگذاری رفاه
وزیر رفاه با بیان اینکه سیاست اجتماعی تنها با حضور دولت شکل نمیگیرد، گفت: برای موفقیت در حوزه رفاه و بهزیستی باید از توان مؤسسات مردمنهاد، خیریهها و انجمنهای تخصصی استفاده شود. در طراحی برنامهها، نگاه صرفاً دولتی کارآمد نیست و لازم است سمنها و نهادهای مدنی در کنار دولت نقشآفرینی کنند.
ورود صندوقهای بازنشستگی به پروژههای اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ظرفیت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و یادآور شد: این صندوقها علاوه بر مأموریتهای اقتصادی میتوانند در پروژههای اجتماعی نیز ورود کنند. نمونهای از این تجربه در حوزه پنلهای خورشیدی است. صندوق بازنشستگی آیندهساز در استانهایی مانند اراک، همدان، سیستان و بلوچستان و یزد طرحهای موفقی اجرا کرده و حتی در همکاری با بهزیستی نیز آماده مشارکت است.
اجرای طرح اتصال بنگاهها (طاها)
میدری یکی دیگر از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجرای طرح «اتصال بنگاهها» یا «طاها» عنوان و تصریح کرد: طرحی که با همکاری بانک تجارت و چند کارخانه بزرگ نساجی آغاز شده و هدف آن اتصال تولیدکنندگان خرد و خانگی به زنجیرههای اصلی تولید است. بانک تجارت با نرمافزار «باروک» پرداختها را مدیریت میکند و تولیدکنندگان خانگی میتوانند مواد اولیه را بهصورت اعتباری دریافت کنند و سپس در مدت شش ماه هزینه آن را بپردازند.
وی سقف اولیه این تسهیلات را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: امکان افزایش آن وجود دارد.
طراحی آموزشهای کوتاهمدت متناسب با بازار کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت آموزشهای مهارتی تأکید کرد و گفت: دورههای کوتاهمدت زیر شش ماه باید متناسب با نیاز بازار کار طراحی شود. نمونهای از همکاری سازمان آموزش فنیوحرفهای با انجمن پلیمر ایران یک نمونه موفق است که در مدت کوتاهی دورههای تخصصی طراحی شد. پیشنهاد من این است که برای حوزههایی مانند سالمندی یا مرغداری نیز دورههای مشابه طراحی شود تا نیاز فوری بازار برطرف شود.
همبستگی به جای استقلال نهادها
میدری با تأکید بر تجربه تعامل با مؤسسات مردمنهاد گفت: به جای تأکید صرف بر استقلال این نهادها از دولت، معتقد به همبستگی و وابستگی متقابل بین دولت و سمنها است.
به گفته او، این همبستگی باعث میشود مؤسسات مردمنهاد توانمند عمل کنند و در عین حال دولت بتواند سیاستها و برنامههای خود را با حمایت و همراهی آنها پیش ببرد، بدون آنکه دخالت بیمورد دولت کارکرد مستقل این نهادها را تضعیف کند.
استفاده از امکانات دولتی در اختیار سمنها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۶۵۰ مرکز آموزش حرفهای و تعداد زیادی سالن ورزشی وابسته به وزارت تعاون گفت: این ظرفیتها میتواند در اختیار مؤسسات مردمنهاد قرار گیرد. به عنوان یک مدل موفق در بندرعباس به انجمنها و تولیدکنندگان خانگی فرصت داده شد تا بهصورت رایگان در ورزشگاهها نمایشگاههای موقت برگزار کنند. این الگو میتواند در سایر استانها نیز تعمیم یابد.
کاهش زندانیان غیرعمد و توسعه مجازاتهای جایگزین
میدری درباره موضوع زندانیان غیرعمد هم اظهارکرد: با رئیس قوه قضائیه در زمینه گسترش مجازاتهای جایگزین زندان گفتوگو کردهایم. یکی از معضلات بزرگ کشور، تعداد بالای زندانیان است و کاهش جمعیت زندانها میتواند هم از نظر اجتماعی و هم اقتصادی اثرگذار باشد.
در این نشست که حدود ۳۰ نماینده از نهادهای مردم نهاد به همراه رییس سازمان بهزیستی کشور حضور داشتند حاضران نظرات خود را در زمینه مشکلات سمنها مطرح و پیشنهادهایی برای حل این مشکلات ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نقش «دکتر مسعود پزشکیان»، رئیسجمهور، در تقویت فعالیتهای موسسات مردمی گفت: حضور او در دولت، جدا از ترکیب اعضای کابینه، فرصتی بزرگ برای تشکلهای غیردولتی است.
میدری با بیان این که دکتر پزشکیان با اعتقاد به تمرکززدایی، فعالیتهای مردمی و کار بسیجی، تجربههای موفقی از جمله در خانههای بهداشت استانها دارند و خود این تجربیات را نقل کرده است.
وی یادآور شد: در حوزه آموزش و پرورش نیز، به اعتراف وزارتخانه، از ابتدای این دولت تاکنون ۵۰ نشست برگزار شده که وزیر در چند نشست حضور داشته و مشاهده کرده است که حتی اقداماتی کوچک مانند خرید یک بسته کلید و پریز توسط یک شهروند، به دلیل مشارکت مستقیم مردم، ارزشی فراتر از بودجههای میلیاردی دولتی داشته و میتواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند.
وزیر رفاه گفت: این دیدگاه که سازمانهای دولتی به سازمانهای مردمی متصل شوند، یک فرصت بزرگ است که باید غنیمت شمرده شود.
وی توضیح داد: در عرصه سیاستگذاری، تعامل مستقیم با تعداد زیادی موسسه مردمی به دلیل تنوع پیشنهادات و محدودیت مقیاس، دشوار است.
میدری همچنین از پیشنهاد تشکیل سازمانی برای موسسات خیریه استقبال کرد و آن را ابتکاری مثبت دانست که میتواند هماهنگی و اثرگذاری فعالیتهای مردمی را بهبود بخشد.
