کارگران شهرداری شوش: پیمانکاران می‌روند اما مطالبات کارگران را نمی‌پردازند!

کارگران شهرداری شوش: پیمانکاران می‌روند اما مطالبات کارگران را نمی‌پردازند!
کارگران شهرداری شوش، نگران پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود توسط پیمانکار هستند.

 این کارگران، که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، در تماس  به ایلنا گفتند؛ با توجه به اینکه در طول سال شاهد  تغییر حداقل دو پیمانکار هستیم متاسفانه در هر دوره تغییر، بخشی از مطالبات‌مان پرداخت نمی‌شود. 

یکی از این کارگران گفت: مهم‌ترین نگرانی کارگران شهرداری شوش و سایر کارگرانی که با این شرکت همکاری دارند، خروج پیمانکار قبل از پرداخت مطالبات معوقه کارگران است.

این کارگر در رابطه با خواسته خود و سایر همکارانش گفت: مسئولان شهرداری باید قبل از خروج پیمانکار پیگیر پرداخت طلب ما کارگران باشند و با او تسویه حساب کنند چراکه اگر پیمانکار بدون پرداخت معوقات مزدی کارگران از مجموعه خارج شود، دست کارگران برای وصول مطالبات‌شان خالی می‌ماند. 

اوبا بیان اینکه ما خواستار حذف پیمانکار هستیم و چرا شهرداری با کارگران قراداد مستقیم امضا نمی‌کند، افزود: حقوقی که از پیمانکار به عنوان شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم، کفاف هزینه‌های زندگی‌مان را نمی‌دهد؛ این حقوق ناکافی‌ست و بر اساس حداقل‌های قانون کار پرداخت می‌شود.

 

