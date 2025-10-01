تحولات جمعیتی سالمندان ایران در طول یکصد سال اخیر +اینفوگرافیک

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران به مناسبت روز سالمندان یک اینفوگرافیک منتشر کرد.

نتایج پیش‌بینی انجام شده در مرکز آمار ایران نشان می‌‎دهد جمعیت ایران به سوی سالمندی حرکت می‌کند. در سال ۱۴۰۴، از هر ۱۰۰ نفر جمعیت ایران ۸ نفر در سنین ۶۵ سال و بیشتر هستند. در حالی که در سال ۱۳۹۵ از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور ۶ نفر در این سنین بودند.

در طول ۲۵ سال آینده، سالمندان حدود ۰ ۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان به ۲ میلیارد نفر برسد (پیش بینی سازمان ملل برای این سال ۲.۱ میلیارد نفر است). به عبارت دیگر، به ازاء هر ۵ نفر جمعیت دنیا، یک نفر سالمند وجود خواهد داشت. به این ترتیب نه فقط در کشورهای توسعه یافته که در حال حاضر قریب به این نسبت سهم سالمندان است بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهد و هر سال نسبت آن افزایش پیدا می‌کند. افزایش نسبت سالمندی ایجاب می‌کند که جوامع در حال توسعه هم از جمله ایران خود را برای سالمندی هر چه بیشتر آماده نماید.

اگر می‌گوییم جمعیت ایران سالمند است به این معنی است که نسبت افراد سالمند به کل جمعیت در حال افزایش باشد. جمعیت رو به سوی سالمندی جمعیتی است که بین ۷ تا ۱۴ درصد آن ۶۵ساله و بیشتر باشد. این نسبت در جامعه سالمند بین ۱۴ تا ۲۰ درصد و در جامعه سالخورده ۲۰ درصد و بیشتر است.

