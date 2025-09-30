خبرگزاری کار ایران
جزئیات مصدومیت سه کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور

جزئیات مصدومیت سه کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور
سه کارگر درحین کار از طبقه سوم ساختمانی در حال ساخت به داخل چاهک آسانسور در طبقه منفی سه سقوط کردند.

به گزارش ایلنا، سه کارگر در روز‌های گذشته حین کار در طبقه سوم ساختمانی در حال ساخت در منطقه سنجان اراک به داخل چاهک آسانسور در طبقه منفی سه سقوط کردند و از ناحیه پا و کمر به شدت زخمی شدند. 

بر اساس این گزارش؛ با حضور گروه های امدادی، مصدومان از داخل چاه آسانسور رهاسازی شده و پس از دریافت  فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
