جزئیات مصدومیت سه کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاه آسانسور

به گزارش ایلنا، سه کارگر در روز‌های گذشته حین کار در طبقه سوم ساختمانی در حال ساخت در منطقه سنجان اراک به داخل چاهک آسانسور در طبقه منفی سه سقوط کردند و از ناحیه پا و کمر به شدت زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ با حضور گروه های امدادی، مصدومان از داخل چاه آسانسور رهاسازی شده و پس از دریافت فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

