خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض صنفی نتیجه داد؛

واریز حقوق مرداد کارگران گروه ملی فولاد/ انتظار برای حقوق شهریور

واریز حقوق مرداد کارگران گروه ملی فولاد/ انتظار برای حقوق شهریور
کد خبر : 1693528
لینک کوتاه کپی شد.

حقوق مرداد کارگران گروه ملی فولاد واریز شد.

 کارگران گروه ملی فولاد ایران در شهر اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز حقوق مردادماه خود خبر دادند. 

منابع کارگری از این واحد اطلاع دادند: روز گذشته پس از واریز حقوق مرداد کارگران گروه ملی فولاد که ساعاتی پس از تجمع آن‌ها مقابل استانداری خوزستان انجام شد، مسئولان وعده واریز حقوق  شهریورماه تا پایان امروز (هشتم مهرماه) را دادند. 

کارگران تاکید کردند: مشکلات مالی و حقوقی شرکت گروه ملی فولاد ایران به علت توقف نسبی تولید است و برای عادی شدن شرایط، روند تولید دوباره باید به حالت عادی برگردد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی