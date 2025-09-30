واریز حقوق مرداد کارگران گروه ملی فولاد/ انتظار برای حقوق شهریور

کارگران گروه ملی فولاد ایران در شهر اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز حقوق مردادماه خود خبر دادند.

منابع کارگری از این واحد اطلاع دادند: روز گذشته پس از واریز حقوق مرداد کارگران گروه ملی فولاد که ساعاتی پس از تجمع آن‌ها مقابل استانداری خوزستان انجام شد، مسئولان وعده واریز حقوق شهریورماه تا پایان امروز (هشتم مهرماه) را دادند.

کارگران تاکید کردند: مشکلات مالی و حقوقی شرکت گروه ملی فولاد ایران به علت توقف نسبی تولید است و برای عادی شدن شرایط، روند تولید دوباره باید به حالت عادی برگردد.

