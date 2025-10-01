خبرگزاری کار ایران
یک کارگر میانسال قربانی شد؛

یک کشته و یکصد بازداشت، نتیجه اعتراض اکوادوری‌ها به گرانی سوخت

در جریان اعتراض اکوادوری‌ها به افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه گازوئیل، یک کارگر میانسال اکوادوری کشته شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه پیپل دیسپچ، دولت اکوادور با شدت اعتراضات علیه حذف یارانه سوخت و گازوئیل را سرکوب کرده است. 

یک هفته پس از آغاز اعتراضات در اکوادور علیه تصمیم دولت راست‌گرای دانیل نوبوآ رئیس جمهور اکوادور به حذف یارانه گازوئیل، نزدیک به ۱۰۰ نفر بازداشت و یک نفر توسط پلیس کشته شده است. 

از هفته گذشته در اکوادور که اعتراضات سراسری با فراخوان تشکل‌های صنفی و مدنی این کشور شروع شد، جمعیت انبوهی به خیابان‌ها آمدند. 

روز دوشنبه این هفته خبر قتل یک کارگر ۴۶ساله (افراین فوئرس) در جریان اعتراضات ضد افزایش قیمت سوخت، به آتش اعتراضات دمید. فوئرس پس از اصابت سه گلوله توسط ارتش کشته شد. فیلم‌ها نشان می‌دهد که پلیس کسانی را که تلاش دارند به او پس از اصابت گلوله کمک کنند نیز مورد هدف قرار می‌دهد. 

از سوی دیگر، نیروهای مسلح گزارش دادند که پس از درگیری‌ها، ۱۲ پلیس زخمی شدند. همچنین سازمان‌های حقوق بشری نسبت به رفتار پلیس و دولت اکوادور علیه معترضان هشدار داده‌اند.

 

