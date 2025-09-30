خبرگزاری کار ایران
مرگ و مصدومیت ۵ کارگر بر اثر حادثه در معدن زغال‌سنگ ویتنام

در حادثه گاز گرفتگی در یک معدن زغال سنگ در استان کوانگ نین در شمال ویتنام، سه کارگر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، طبق این گزارش، این حادثه روز گذشته در حالی رخ داد که گروهی متشکل از پنج کارگر در حال انجام کار در یک معدن زیرزمینی تحت مدیریت شرکت زغال سنگ دونگ هوی بودند. 

در زمان وقوع حادثه، دو کارگر از محل حادثه بیرون آورده شد و برای درمان اورژانسی به بیمارستان منتقل شدند. 

در این گزارش آمده است که امدادگران اجساد سه کارگر را که در اثر قرار گرفتن در معرض گاز سمی جان باخته بودند، پیدا کردند.

 

