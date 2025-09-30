جزئیات فداکاری یک معلم همدانی برای نجات جان دانش آموز/ هر دو جان باختند!

به گزارش ایلنا، روز گذشته، یک حادثه غرق شدگی در سد اکباتان همدان برای معلمی که برای نجات دانش آموز، خودرا به آب انداخت رخ داد.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش همدان، در این حادثه یک دانش‌آموز حدودا 9 ساله هنگام بازی در نزدیکی آب به داخل سد سقوط می‌کند. همزمان معلم فداکار که شاهد این صحنه بود، بی‌درنگ برای نجات جان دانش‌آموز خود را به آب انداخت، اما متأسفانه هر دو نفر به دلیل عمق زیاد آب جان خود را از دست دادند.

انتهای پیام/