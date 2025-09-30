خبرگزاری کار ایران
جزئیات فداکاری یک معلم همدانی برای نجات جان دانش آموز/ هر دو جان باختند!

جزئیات فداکاری یک معلم همدانی برای نجات جان دانش آموز/ هر دو جان باختند!
یک معلم حین نجات دانش آموز خود در سد اکباتان همدان دچار حادثه مرگ شد. در عین حال دانش آموز که از سوی امداد گران به بیمارستان بعثت همدان منتقل شده بود، جان باخت.

به گزارش ایلنا، روز گذشته، یک حادثه غرق شدگی در سد اکباتان همدان برای معلمی که برای نجات دانش آموز، خودرا به آب انداخت رخ داد. 

بر اساس اعلام آموزش و پرورش همدان، در این حادثه یک دانش‌آموز  حدودا 9 ساله هنگام بازی در نزدیکی آب به داخل سد سقوط می‌کند. همزمان معلم فداکار که شاهد این صحنه بود، بی‌درنگ برای نجات جان دانش‌آموز خود را به آب انداخت، اما متأسفانه هر دو نفر به دلیل عمق زیاد آب جان خود را از دست دادند.

 

