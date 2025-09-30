خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه و بندر ماهشهر/ مزایای جانبی از ۳ میلیون تومان به یک میلیون تومان رسید!

کارگران قراردادی و پیمانکاری شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه و بندر ماهشهر گفتند: تورم بالا رفته و حقوق ارزش خود را از دست داده است. ما انتظار داریم با افزایش مبلغ مزایای جانبی، کاهش ارزش حقوق تا حدودی جبران شود.

 کارگران قراردادی و پیمانکاری شرکت  پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه و بندر ماهشهر در تماس با «ایلنا» به کاهش حق واریزیِ هفته دفاع مقدس اعتراض کردند و گفتند: در حالیکه سال گذشته حدود ۳ میلیون تومان بابت هفته دفاع مقدس به حساب کارگران واریز شد، امسال این مبلغ به یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 

این کارگران گفتند: تورم بالا رفته و حقوق ارزش خود را از دست داده است. ما انتظار داریم با  افزایش مبلغ مزایای جانبی، کاهش ارزش حقوق تا حدودی جبران شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه نسبت به سال گذشته این رقم کاهش چشمگیری داشته است. 

کارگران قراردادی و پیمانکاری شرکت  پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه و بندر ماهشهر می‌گویند: امسال تمام شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه مبلغی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان واریز کردند و این تفاوت در واریزی دور از عدالت و انصاف است. 

کارگران به درآمدهای بالای مدیران معترض هستند و می‌گویند: مدیران حقوق نجومی می‌گیرند اما رقم مزایای مزدی ما کسر می‌شود! ما به نشانه اعتراض این مبالغ ناچیز پرداختی را به حساب مدیرعامل عودت دادیم. 

