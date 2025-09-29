توقف ۷ روزه تولید فولاد سیادن ابهر/ بلاتکلیفی ۲۸۰ کارگر با دو ماه حقوق معوقه
یک منبع کارگری در ابهر از تعطیلی موقت کارخانه فولاد سیادن و بلاتکلیفی حدود ۲۸۰کارگر شاغل در این واحد تولیدی با دو ماه حقوق معوقه خبر داد.
یک منبع کارگری در ابهر با بیان اینکه این واحد تولیدکننده میلگرد واقع در کیلومتر ۷ جاده تاکستان که از سوی یک کارفرمای بخش خصوصی اداره میشود، از ظهر روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری به دلایل قطعی برق و گاز فعالیت خود را متوقف کرده، گفت: به دنبال این اتفاق حدود ۲۸۰ کارگر قراردادی هم اکنون بلاتکلیف هستند.
بر پایه این اطلاعات، تعطیلی این کارخانه فولاد موقتی است و در حال حاضر کارگران این کارخانهها در محل کار خود حاضر نمیشوند.
گفته میشود کارگرانی که تا پیش از این اتفاق در فولاد سیادن مشغول به کار بودهاند، طی یک الی دو ماه گذشته چند روز در اعتراض به وضعیت مشابه در محوطه کارخانه دست به تجمع زده بودند.
این در حالی است که افزایش مشکلات مالی کارخانه از جمله بدهیهای سنگین به نهادهای دولتی همانند برق و گاز، باعث شده است، کارخانه تا مرز ورشکستگی پیش برود و در حال حاضر پرداخت حقوق کارگران در ماههای مرداد و شهریور به تعویق بیفتد.
کارگران این کارخانه میگویند پیش از این حقوقها تقریبا به موقع پرداخت میشد اما کمبود منابع مالی و افزایش بدهیهای کارخانه که به مرور از سالها پیش ایجاد شده، باعث تاخیر در پرداخت حقوقها شده است.
بنا بر ادعای کارگران این کارخانه، مسئولان فعلی کارخانه پیگیر دریافت تسهیلات هستند در عین حال بدهیهای معوقه کارخانه به نهادهای دولتی و خصوصی از جمله بدهی ۶۰ میلیاردی به اداره برق، بار دیگر دردسرساز شده و باعث توقف فعالیت تولیدی کارخانه شده است.
به گفته کارگران؛ همزمان با قطعی برق، گاز کارخانه نیز قطع شده و علیرغم اطلاع مسئولان از همه مشکلات و مراجعات متعدد کارگران به نهادهای مربوطه، متاسفانه هیچ مسئولی در شهرستان ابهر پیگیر نیست و بعد از گذشت یک هفته هنوز هیچ اقدامی برای از سر گیری مجددا فعالیت تولیدی کارخانه صورت نداده اند.