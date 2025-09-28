اعتراض کارگران چینی تقدیس نسبت به معوقات مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان خراسان رضوی اعلام کردند، روز گذشته (پنجم وششم مهر ماه) گروهی از کارگران کارخانه چینی تقدیس واقع در شهرک صنعتی گناباد اعتراض کردند.

به گفته کارگران، مطالبات مزدی کارگران شاغل در این کارخانه در ماه‌های اخیر پرداخت نشده و روز به روز بر میزان بدهی‌های کارگران چینی تقدیس افزوده می‌شود. در عین حال راه‌حل مناسبی از سوی مدیران کارخانه و مسئولان شهرستانی ارائه نمی‌شود.

کارگران در ادامه تصریح کردند: طی ماه‌های گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود به چند نهاد دولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

کارگران می‌گویند: متأسفانه، به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق و مزایا، تعدادی از کارگران در شرایط بحرانی قرار گرفته و خانواده‌های آنان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.

این کارگران در خاتمه گفتند: تصور ما این بود که مسئولان پیگیر وضعیت مطالبات‌مان خواهند بود. انتظارمان این است که مسئولان استانی به این مساله ورود کرده و ماجرا را مدیریت کنند.

کارخانه چینی تقدیس از سال ۱۳۸۶ با حدود هزار کارگر در زمینه تولید انواع ظروف چینی هتلی، رستورانی و خانگی در شهرک صنعتی گناباد فعالیت دارد.

