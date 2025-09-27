به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد ایران در شهر اهواز همچنان پیگیر وضعیت پرداخت حقوق معوقه خود هستند. این کارگران در هفته گذشته به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق مردادماه و شهریورماه تجمعات اعتراضی برپا کرده بودند.

منابع کارگری در این شرکت اطلاع دادند: روز چهارشنبه کارکنان این شرکت قصد حضور در مقابل استانداری را داشتند تا به‌ عدم دریافت حقوق اخیر خود اعتراض کنند. در مقابل قبل از تشکیل تجمع به کارگران گفته شد که در مقابل استانداری حاضر نشوند؛ استاندار خود در میان کارگران حضور پیدا خواهد کرد و در جریان مطالبات کارگران قرار خواهد گرفت.

یکی از کارگران گروه ملی فولاد اظهار کرد: به کارگران وعده داده شد که حقوق معوقه تا روز یکشنبه (ششم مهرماه) واریز خواهد شد. معاون اقتصادی استاندار و فرماندار شهر اهواز در میان کارگران و در درون سالن حاضر شدند و قول پرداخت حقوق‌ها را دادند. البته کارگران نیز به این وعده چندان خوشبین نیستند.

این منابع کارگری خبر دادند: تاکنون اخراج یا تعلیقی از میان کارگران معترض صورت نگرفته است. تولید نیز همچنان در شرکت به دلیل‌ عدم تزریق نقدینگی متوقف شده است. البته در کل یک سال اخیر، تولید در مجموعه گروه ملی فولاد در شرایط رکود قرار دارد. شرکت سابقاً تا ۸۰ هزار تن تولید در ماه داشته که این میزان به کمتر از ۷ هزار تن در ماه رسیده است. بانک ملی به جای سرمایه‌گذاری و خرید مواد اولیه، صرفا با نقدینگی خود حقوق کارگران را در یک سال اخیر پرداخته که گاه این پرداخت‌ها با فشار کارگران انجام می‌پذیرد. در این شرایط، با میزان تولید فعلی، شرکت در حال زیان دهی است و وضعیت پرداخت حقوق کارگران به همین علت به این نقطه رسیده است.

