مدیرعامل تامین اجتماعی در دیدار با دبیران خانه کارگر:
اقدامات اصلاحی در تامین اجتماعی/ مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تسویه می شود
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صبح امروز با دبیران اجرایی شعب خانه کارگر در استانها دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در دهههای گذشته در وضع قوانین و مقررات و عملکرد سازمان خطاهایی رخ داده است، گفت: اگر برنامههایی اصلاحی که در حوزه منابع و مصارف داریم با همکاری شرکای اجتماعی نهایی و اجرایی شود، کیفیت و نسبت استاندارد منابع و مصارف سازمان حداقل برای یک دهه آینده تضمین خواهد شد.
مصطفی سالاری در نشست تعاملی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور به وضعیت منابع و مصارف ماهانه سازمان پرداخت و گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ همت پرداختی فقط بابت تعهدات حقوق ماهانه به حدود پنج میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، ازکار افتاده و مقرریبگیران بیمه بیکاری داریم. به علاوه در هر ماه حدود ۲۵ همت نیز صرف درمان ۴۸ میلیون نفر جامعه تحت پوشش میشود که رقم قابل توجهی است که باید از طریق وصول حقبیمهها تأمین شود و عدم وصول آن، روند ایفای تعهدات و خدمترسانی به 53 درصد جمعیت کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سالاری با بیان اینکه در ادوار مختلف، برخی قوانین و مقررات به دلایل مختلف، برای این سازمان ایجاد شده و با گذشت زمان مشخص شده که دارای تبعاتی است، گفت: برای نمونه در کنار الزامات قانونی، برخی رویههای مذکور بهویژه در زمینه مشاغل سخت و زیانآور به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی صدمه وارد میکند که نیازمند بازنگری است؛ با توجه به شرایط روز، این امر با همفکری تشکلهای صنفی و شرکای اجتماعی و حوزههای تصمیمگیر بیرون سازمانی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه آثار تصمیمات اشتباه در سالهای گذشته را امروز در سازمان تأمین اجتماعی میبینیم، اظهار داشت: در هیج دنیا فردی با 36 سال سن بازنشسته نمیکنند. خروج این افراد از بازار کار، علاوه بر اینکه جامعه را از تجربه و تخصص این افراد محروم میکند، آینده کارگران را نابود میکند و آثار زیانباری به صندوقهای بازنشستگی وارد میکند.
سالاری با اشاره به اینکه در برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین اجتماعی، مقصر یک نفر نیست؛ تصریح کرد: باید با همفکری یکدیگر اصلاحات را پیش ببریم. از یک سال گذشته برنامههای تحولی را تهیه کردیم و در حال پیادهسازی آنها هستیم. ساماندهی معافیتهای بیمهای و مشاغل سخت و زیان آور از جمله برنامههای اصلاحی است که با همکاری شرکای اجتماعی و دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سپس به برنامههای کوتاه مدت و بلندمدتی که برای تأمین منابع سازمان در دستور کار است نیز اشاره کرد و افزود: با بررسیهای کارشناسی متعدد و گسترده با مشارکت کارشناسان درون سازمان، مراجع بیرون سازمانی، اندیشکدهها و کارشناسان حوزه های مربوطه،60 مساله مهم سازمان احصا شد و از دل آن طرحهای بیستگانه بیرون آمد و متعاقبا 22 پروژه برای ایجاد تعادل و تامین منافع بلند مدت سازمان طراحی و پیگیری شده که بخشی نیاز به اقداماتی درون سازمان و بخشی هم نیاز به اصلاح قانون داشته و در همین راستا برخی روندهای نادرست با همراهی مجلس و حوزههای تصمیمگیر باید اصلاح شود که در این رابطه شش مورد اصلاحی رویههای نادرست مانند فرار بیمهای، اشتغال مجدد بازنشستگان، بانک رفاه، بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، معافیتهای بیمهای و.... در دست اقدام است.
وی با تقدیر از رویکرد مثبت و حمایتی کم نظیر رئیس جمهور نسبت به بازنشستگان و کارگران و مسائل سازمان تأمین اجتماعی بویژه در بحث وصول مطالبات از دولت گفت: آقای میدری وزیر محترم کار نیز همیشه مدافع کارگران و همه ذینفعان سازمان هستند و دولت تا حد توان در پرداخت مطالبات به سازمان همکاری شایستهای دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اقدامات این سازمان برای گسترش پوشش بیمهای برای همه اقشار جامعه گفت: با انعقاد تفاهمنامهای که با وزارت ورزش داشتیم، ورزشکاران را بیمه خواهیم کرد. با تفاهمنامه میان سازمان و وزارت آموزش و پرورش، معلمان را بیمه خواهیم کرد. در مورد بیمه هنرمندان همین انعقاد تفاهنامه با وزارت ارشاد داشتیم اما خط قرمز ما در طراحی این توافقنامهها، پرداخت حق بیمه از جیب دیگر بیمه شدگان و منابع سازمان بوده است، زیرا معافیت بیمهای برای گروهی از جیب دیگران با اصل امانتداری در تضاد است.
سالاری در پایان و در جمع بندی پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: طرحهای زیارتی و سیاحتی ویژه بازنشستگان را ادامه خواهیم داد و با دریافت منابع لازم از محل 70 همت مطالبات دولت، در روزهای آینده مطالباتی مانند مراکز درمانی طرف قرارداد و مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان را تسویه خواهیم کرد.
در ابتدای این نشست نمایندگانی از دبیران اجرایی شعب خانه کارگر سراسر کشور به سخنرانی و طرح موضوعات و مسائل حوزه های خود پرداختند.