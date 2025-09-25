خبرگزاری کار ایران
در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

چرا کارت ایثارگری کارایی چندانی ندارد؟

یک فعال صندوق نیروهای مسلح گفت: کارت ایثارگری به غیر از شارژ ۲۰۰ هزار تومانی اولیه و استفاده در مترو کاراییِ دیگری ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، با اشاره به عملکردِ حداقلیِ کارت ایثار گفت: چند سال قبل در یک مراسم  از کارت ایثار بازنشستگان و شاغلین نیروهای مسلح رونمایی شد؛ با هدف تجلیل از فداکاری‌های ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های آنان، کارت تکریم ایثارگری به این افراد تعلق گرفت. 

وی گفت: قرار بود این کارت، مزایای متعددی برای دارندگان آن داشته باشد؛ از جمله این مزایا می‌توان به بهره مندی از تخفیف‌های ویژه، اولویت در جذب در مشاغل دولتی، استفاده از امکانات رایگان و همچنین برخورداری از حمایت‌ها و امتیازات اجتماعی مختلف اشاره کرد. 

رهبر ادامه داد: متأسفانه این کارت، به غیر از شارژ ۲۰۰ هزار تومانی اولیه و استفاده در مترو  کاراییِ دیگری ندارد.

