مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان، طلب داریم که ۱۵۰ همت آن قطعی و قابل وصول است.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در نشست با تشکلهای کارفرمایی استان کرمانشاه که در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» برگزار شد، با اشاره به طلب سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان و یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان است، گفت: اگر شرایط برای کارفرمایان سخت است، بر کارگران و تأمین اجتماعی نیز سخت میگذرد و امیدواریم گشایشی صورت گیرد تا شرایط برای هر سه بخش آسان شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه با اشاره به رویکرد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعامل سازنده با کارفرمایان، یادآور شد: اگرچه ظرفیتهای قانونی و حقوقی برای اخذ مطالبات در اختیار این سازمان است و میتواند با استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به وصول این طلبهای قانونی اقدام نماید اما به منظور حمایت از جامعه کارفرمایی و تداوم اشتغال نیروی کار تا حد امکان با سعه صدر و خویشتنداری برخورد میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تقدیر از بخش اعظمی از کارفرمایان که در این زمینه خوش حساب هستند و در صیانت از نیروهای خود با مسئولیت برخورد میکنند، گفت: در کشور ما بر اساس قانون و به منظور صیانت از نیروی کار و تحکیم روابط کار، همچنین ارتقای خدمات نیروی کار، همانند سایر کشورها، بیمه اجتماعی اجباری است. سازمان تأمین اجتماعی در قبال حق بیمههای دریافتی، خدمات متنوعی به جامعه تحت پوشش ارائه میکند و طبق قانون، هر درصدی از حقبیمه مصوب برای مصارف خاصی تعریف شده و هیچ مبلغی خارج از این قواعد و قانون مصوب، اخذ نمیشود.
وی با بیان اینکه در ادوار مختلف، برخی قوانین و مقررات بر این سازمان تحمیل شده و با گذشت زمان مشخص شده که دارای تبعاتی است، گفت: برای نمونه در کنار الزامات قانونی، برخی رویههای مذکور بهویژه در زمینه مشاغل سخت و زیانآور به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی صدمه وارد میکند که نیازمند بازنگری است؛ با توجه به شرایط روز، این امر با همفکری تشکلهای ذیمدخل و حوزههای تصمیمگیر در دستور کار قرار دارد.
سالاری در ادامه به بار مالی سنگینی که بر عهده تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات و وظایفش قرار دارد، اشاره کرد و افزود: در شرایط پیش آمده بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با کاهش قابل توجه وصولی حقبیمه مواجه بودیم، در حالی که تعهدات و مأموریتهای قانونی این سازمان پابرجا است و انجام آن یک وظیفه قانونی است. در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ همت پرداختی فقط بابت تعهدات حقوق ماهانه به حدود پنج میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، از کار افتاده و مقرریبگیران بیمه بیکاری داریم. به علاوه در هر ماه حدود ۲۵ همت نیز صرف درمان ۴۸ میلیون نفر جامعه تحت پوشش میشود که رقم قابل توجهی است که باید از طریق وصول حقبیمهها تأمین شود وعدم وصول آن، روند ایفای تعهدات و خدمترسانی به ۵۳ درصد جمعیت کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی یکی دیگر از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی راعدم اعلام دستمزد واقعی از سوی حدود ۳۰ درصد کارفرمایان اعلام کرد و افزود: از این بخش نیز سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان متضرر میشویم.
سالاری در ادامه با اشاره به مشکلات درمان بازنشستگان، توضیح داد: طرحی را دنبال میکنیم که بر اساس آن خدمات بستری برای بازنشستگان، رایگان و نزدیک به رایگان باشد و این طرح را بر مبنای نظام ارجاع از آذرماه اجرایی خواهیم کرد.
در ادامه این نشست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان این استان نیز به بیان نظرات خود پرداختند و برخی کارفرمایان نیز دغدغههای خود را با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در میان گذاشتند.
گفتنی است این جلسات در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» با حضور استاندار و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، و نمایندگانی از تشکلهای کارفرمایی حوزههای مختلف استان، فعالان اقتصادی و معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.