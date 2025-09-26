جمعی از بازنشستگان زن سرپرست خانوار در تماس با «ایلنا» به‌ عدم پرداخت حق عائله‌مندی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کردند و گفتند: ما تعدادی از زنان سرپرست خانوارِ بازنشسته‌ی سازمان تأمین اجتماعی هستیم که در دوران اشتغال، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌ایم. در آن زمان، مطابق تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون خدمات کشوری، حق عائله‌مندی برای ما در نظر گرفته شده بود، اما بعد از بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی این حق را به رسمیت نشناخت.

آن‌ها گفتند: موضوع را پیگیری کردیم و به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. دیوان نیز به نفع ما رأی صادر کرده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی تاکنون از اجرای این آرا خودداری کرده و استدلال می‌کند که به دلیل استقلال صندوق تأمین اجتماعی از صندوق کشوری، ملزم به اجرای این قانون نیست.

این بازنشستگان افزودند: در مصوبات سالانه هیئت دولت نیز به صراحت قید شده است که پرداخت حق عائله‌مندی باید مطابق تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون خدمات کشوری پرداخت شود.

آن‌ها گفتند: موضوع را از طریق کمیسیون اصل (۹۰) مجلس نیز پیگیری کرده‌ایم. سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به کمیسیون اصل (۹۰) این قانون را پذیرفته، اما هنوز اقدامی عملی در جهت پرداخت حق عائله‌مندی انجام نداده است.

این بازنشستگان زن سرپرست گفتند: ما درخواست داریم که دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون اصل (۹۰) با دقت و جدیت بیشتری بر این موضوع نظارت داشته باشند تا سازمان تأمین اجتماعی به اجرای قانون و پرداخت حق عائله‌مندی زنان سرپرست خانوار بازنشسته ملزم شود.

