به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه اینترنتی داون، هزاران نفر از کارگران کارخانه‌های نساجی پاورلوم پاکستان روز چهارشنبه در اعتراض به تعطیلی دو ماهه کارخانه‌ها، از منطقه صنعتی سدار در فیصل آباد پاکستان به سمت فرمانداری منطقه راهپیمایی کردند.

پس از برگزاری راهپیمایی، کارگران در خارج از مجتمع فرمانداری، بساط تحصن و اعتصاب غذا برپا کردند.

بابا لطیف انصاری، رئیس تشکل کارگری نساجان پاکستان و دیگر رهبران کارگری، از جمله شیخ نثار، رانا ناظم، رانا فخار، حافظ عمیر و مالک ممتاز، خطاب به معترضان وعده دادند که به همراه دولت، مالکان شرکت‌های پاورلوم را متقاعد خواهند کرد که این واحدها را راه‌اندازی کنند، زیرا تاکنون تعطیلی طولانی مدت باعث بیکاری هزاران کارگر شده است. آن‌ها گفتند که خانواده‌های کارگران بیکار در آستانه گرسنگی هستند و به دلیل مشکلات مالی، برق آن‌ها قطع شده است.

کارگران نیز اعلام کردند که تحصن و اعتصاب غذای آن‌ها تا زمان پذیرش خواسته‌هایشان ادامه خواهد داشت.

پلیس پاکستان در این میان تلاش کرد تا کارگران پاورلوم و سایر نیروهای عضو اتحادیه‌های کارگری را بدون درگیری متفرق کند. شرکت‌های پاورلوم نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که مشکل تامین مواد و بازگشت پول شرکت به این زودی حل نخواهد شد و کارگران را به صبر دعوت کردند.

انتهای پیام/