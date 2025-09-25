خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارمندان گوگل به گران شدن ویزای کاری/ «ترامپ» روزگار کارگران و کارمندان مهاجر را سیاه کرده است

اعتراض کارمندان گوگل به گران شدن ویزای کاری/ «ترامپ» روزگار کارگران و کارمندان مهاجر را سیاه کرده است
تعدادی از کارکنان فعال شرکت گوگل به سیاست مهاجرتی و شغلی جدید ترامپ اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه تایم هندوستان، ده‌ها نفر از کارکنان گوگل در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در منهتن آمریکا تجمع کرده و به طرح جدید ترامپ مبنی بر افزایش هزینه‌های تمدید ویزای کاری اعتراض کردند. 

این کارمندان عضو اتحادیه کارکنان گوگل روز سه شنبه در مقابل دفتر این شرکت در منهتن جنوبی تجمع کرده و از مدیران خود خواستند علناً با دستور اجرایی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مبنی بر افزایش هزینه ۱۰۰ هزار دلاری درخواست جدید ویزای کاری (با افزایش ۶۶۰۰ درصدی) مخالفت کنند. 

بخش قابل توجهی از کارکنان گوگل مهندسانی هستند که از کشورهای دیگر برای کار به آمریکا مهاجرت کردند. پارول کول، رئیس اتحادیه کارکنان گوگل گفت: «گوگل یکی از قدرتمندترین شرکت‌های جهان است و آن‌ها هنوز چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است، نگفته‌اند و واقعاً موضع نگرفته‌ و از نیروهای خود جانبداری نکرده‌اند.» 

بسیاری از کارکنان و کارگران رسمی شرکت‌های بزرگ آمریکا که دوتابعیتی یا مهاجر هستند، با این مصوبه و دستور جدید رئیس جمهور آمریکا دچار مشکل خواهند شد. تا پیش از این، هزینه تمدید اقامت کاری در آمریکا بسیار کمتر بوده است. 

کارکنان معترض گوگل پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «کنار کارگران مهاجر خواهیم ایستاد»!

 

