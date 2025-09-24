خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشکل درج عناوین شغلی غیرواقعی ادامه دارد؛

کارگران «فولاد قزوین» و «آرمان شفق»: نمی‌توانیم پیش از موعد بازنشست شویم

کارگران «فولاد قزوین» و «آرمان شفق»: نمی‌توانیم پیش از موعد بازنشست شویم
کد خبر : 1690238
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» همچنان با مشکل درج عناوین شغلی غیرواقعی در لیست بیمه‌ای مواجه هستند و برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور دردسر دارند.

یکی از کارگران دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق که تحت مسئولیت یک کارفرمای واحد مدیریت می‌شوند، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۴۰۰ کارگر در دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» با سوابق بالای ۱۷ تا ۲۰ سال مشغول کارند که شمار زیادی از آن‌ها در شرایط سخت و زیان‌آور قرار دارند. 

وی افزود: باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های فولاد قزوین و آرمان شفق و شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این دو واحد و خطوط تولید، مشمول قانون «سختی کار» قرار می‌گیرند. 

این کارگر گفت: طبق تحقیقاتی که از اداره کار و تامین اجتماعی انجام شده، کارفرما در درج عناوین شغلی کارگرانی که به عنوان مثال در واحد تراشکاری، ماشین کاری، کوره، فنی و سالن تولید مشغول به کار بوده‌اند، عناوین نادرستی مانند «کارگر ساده» یا «کارگر خدمات» را به کار برده است. 

این کارگر با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ به دنبال اصلاح درج عناوین شغلی غیرواقعی خوددر پرونده‌های بیمه‌ای  هستیم، افزود: علیرغم پیگیری مداوم و گرفتن وکیل، همچنان پاسخ روشن و شفافی از سوی اداره کار و بیمه تامین اجتماعی دریافت نکرده‌ایم. 

این کارگر کارخانه فولاد با بیان اینکه امیدواریم با همکاری تامین اجتماعی مشکل درج عنوان «کارگر ساده» در سوابق بیمه‌ای ما اصلاح شود، افزود: کارگری که سال‌ها کار سخت و زیان‌آور انجام داده و در نتیجه‌ی این کار آسیب بسیاری به بدنش وارد شده، حالا باید ده سال دیگر اضافه در کارگاه بماند و آسیب‌های بیشتری ببیند. این کارگر احتمالا دوران بازنشستگی بسیار سختی در پیش دارد و با بیماری‌های بسیاری باید دست و پنجه نرم کند.

او تاکید کرد: اگر کار کردن سخت در یک فضای آلوده آنهم در مقابل کوره‌های ذوب، آسان بود و هیچ آسیبی به جسم و روح کارگر وارد نمی‌کرد، قانونگذار ۱۰ سال بازنشستگی زودتر از موعد برای این کارگران در نظر نمی‌گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی